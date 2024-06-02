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  4. Свёнтек поиздевалась над Потаповой на пути в 1/4 финала Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
02 июня 2024, 12:41 | Обновлено 02 июня 2024, 13:22
1439
12

Свёнтек поиздевалась над Потаповой на пути в 1/4 финала Ролан Гаррос

Первая ракетка мира управилась за 40 минут

02 июня 2024, 12:41 | Обновлено 02 июня 2024, 13:22
1439
12
Свёнтек поиздевалась над Потаповой на пути в 1/4 финала Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек пробилась в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису.

В матче четвертого раунда полька разгромно победила Анастасию Потапову (№41 WTA).

Ролан Гаррос. Четвертый круг
Ига Свёнтек (Польша) – Анастасия Потапова – 6:0, 6:0

Свёнтек провела самый быстрый матч в своей карьере, предыдущий рекорд также был устуновлен на Ролан Гаррос. В 2019-м она разобралась с Симоной Халеп за 45 минут.

Для Иги это была 18-я подряд победа на грунтовом мейджоре. Она выигрывала здесь титула трижды (2020, 2022, 2023).

В 1/4 финала Свёнтек сразится с Маркетой Вондроушовой (№6 WTA) или с Ольгой Данилович (№125 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 12
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introvert
Це було чисте приниження, таке собі публічне згвалтування. Добре, що те непорозуміння вже в шлюбі, а то Іга зобов`язана була би після цього на ньому одружитись. Як з таким рівнем гри кацапка потрапила в четверте коло, зрозуміти важко. Хоча ні, можна - достатньо згадати імена її суперниць.
А кажуть, щастить сильнішим. Брехня.
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+7
Олександр Науменко
Настя, ти що і чаю не вип'єш?
Ответить
+5
naverland
Ох как она ее в 404 
Ответить
+4
sirjoga
Главноє участіє)
Ответить
+3
Saar
Болотна падоль отримала по самі гланди
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+3
Андрій Заліщук
Подобаться таке приниження кацапок, молодець полячка!!!
Ответить
+3
introvert
Головне Ізі не розслаблятися, бо з Маркетою буде зовсім інша гра. Хоча полька, таке враження, розслаблятися просто не вміє. Ідеальний інстинкт убивці.
Ответить
+3
Leonidas B
Вондроушова с Данілович раніше начали, але не встигли зіграти перший сет, як Іга вже йде далі.
Ответить
+3
Never too late
Королева 
Ответить
+1
KirTheKing
какая боль какая боль игореня - потапова 6-0, 6-0
Ответить
0
Stanislav Matusevych
Оце вже схоже на Ігу, браво!
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0
antt
Але в матчі Гофф -Кочаретто щось подібне намічається. Там коментатор сказав в 2-3 геймі що італійка перший пункт набрала(тобто 15/10). Якби даяні було просто в чвертьфіналі а далі була б знову таж Іга напевно. 
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-1
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