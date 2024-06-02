Свёнтек поиздевалась над Потаповой на пути в 1/4 финала Ролан Гаррос
Первая ракетка мира управилась за 40 минут
Первая ракетка мира Ига Свёнтек пробилась в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче четвертого раунда полька разгромно победила Анастасию Потапову (№41 WTA).
Ролан Гаррос. Четвертый круг
Ига Свёнтек (Польша) – Анастасия Потапова – 6:0, 6:0
Свёнтек провела самый быстрый матч в своей карьере, предыдущий рекорд также был устуновлен на Ролан Гаррос. В 2019-м она разобралась с Симоной Халеп за 45 минут.
Для Иги это была 18-я подряд победа на грунтовом мейджоре. Она выигрывала здесь титула трижды (2020, 2022, 2023).
В 1/4 финала Свёнтек сразится с Маркетой Вондроушовой (№6 WTA) или с Ольгой Данилович (№125 WTA).
Flawless 💪#RolandGarros pic.twitter.com/YTodqIOWkJ— Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2024
Blink and you'll miss her 🔥#RolandGarros pic.twitter.com/wlrk9Mmswn— Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2024
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