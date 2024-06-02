Свёнтек поиздевалась над Потаповой на пути в 1/4 финала Ролан Гаррос

Первая ракетка мира Ига Свёнтек пробилась в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису.

В матче четвертого раунда полька разгромно победила Анастасию Потапову (№41 WTA).

Ролан Гаррос. Четвертый круг

Ига Свёнтек (Польша) – Анастасия Потапова – 6:0, 6:0

Свёнтек провела самый быстрый матч в своей карьере, предыдущий рекорд также был устуновлен на Ролан Гаррос. В 2019-м она разобралась с Симоной Халеп за 45 минут.

Для Иги это была 18-я подряд победа на грунтовом мейджоре. Она выигрывала здесь титула трижды (2020, 2022, 2023).

В 1/4 финала Свёнтек сразится с Маркетой Вондроушовой (№6 WTA) или с Ольгой Данилович (№125 WTA).