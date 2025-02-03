Кто стал самым лучшим? Известная оценка Довбика за матч против Наполи
Поединок закончился со счетом 1:1
2 февраля состоялся матч 23-го тура Серии А между «Ромой» и «Наполи».
Игра прошла на «Стадио Олимпико» в Риме.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок завершился со счётом 1:1. Украинский форвард «Ромы» Артем Довбык появился на поле на 64-й минуте. Украинец не отличился результативными действиями. Статистический портал WhoScored оценил выступления Довбика в этой игре в 6.0 баллов, что является одним из самых плохих результатов в команде.
Лучшим игроком был признан автор гола «волков» – фулбек Анхелиньо (7.6).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Карло Анчелотти впечатлила игра Джоана Гарсии в последнем матче
Алексей Сливченко уверен: как и в случае с Сиканом, решение «горняков» правильное, но запоздалое