Кто стал самым лучшим? Известная оценка Довбика за матч против Наполи

2 февраля состоялся матч 23-го тура Серии А между «Ромой» и «Наполи».

Игра прошла на «Стадио Олимпико» в Риме.

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Поединок завершился со счётом 1:1. Украинский форвард «Ромы» Артем Довбык появился на поле на 64-й минуте. Украинец не отличился результативными действиями. Статистический портал WhoScored оценил выступления Довбика в этой игре в 6.0 баллов, что является одним из самых плохих результатов в команде.

Лучшим игроком был признан автор гола «волков» – фулбек Анхелиньо (7.6).