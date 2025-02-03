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  4. Кто стал самым лучшим? Известная оценка Довбика за матч против Наполи
Италия
03 февраля 2025, 00:46 |
345
0

Кто стал самым лучшим? Известная оценка Довбика за матч против Наполи

Поединок закончился со счетом 1:1

03 февраля 2025, 00:46 |
345
0
Кто стал самым лучшим? Известная оценка Довбика за матч против Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine

2 февраля состоялся матч 23-го тура Серии А между «Ромой» и «Наполи».

Игра прошла на «Стадио Олимпико» в Риме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок завершился со счётом 1:1. Украинский форвард «Ромы» Артем Довбык появился на поле на 64-й минуте. Украинец не отличился результативными действиями. Статистический портал WhoScored оценил выступления Довбика в этой игре в 6.0 баллов, что является одним из самых плохих результатов в команде.

Лучшим игроком был признан автор гола «волков» – фулбек Анхелиньо (7.6).

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Артем Довбик Рома Рим Наполи Рома - Наполи Серия A чемпионат Италии по футболу Анхелиньо оценки WhoScored
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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