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Греция
03 февраля 2025, 01:37 | Обновлено 03 февраля 2025, 02:15
39
0

Яремчуку забить не удалось. Олимпиакос минимально переиграл Левадиакос

Украинец провел на поле 59 минут

03 февраля 2025, 01:37 | Обновлено 03 февраля 2025, 02:15
39
0
Яремчуку забить не удалось. Олимпиакос минимально переиграл Левадиакос
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

2 февраля лидер греческого первенства «Олимпиакос» отправился в гости в клуб «Левадиакос».

Матч прошел в пределах 21-го тура национальной лиги.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый тайм голами болельщиков не порадовал. Несмотря на старания гостевого коллектива, открыть счет на табло футболисты «Олимпиакоса» не смогли. Интрига держалась до 85 минут, когда полузащитник гостей Христос Музакитис прошил голкипера соперника. Как итог, «Олимпиакос» одержал минимальную победу – 1:0.

Украинский форвард «Олимпиакоса» Роман Яремчук вышел в стартовом составе команды. В общей сложности нападающий провел 59 минут матча, покинув футбольное поле без результативных действий.

Чемпионат Греции. 21-й тур, 2 февраля

«Левадиакос» – «Олимпиакос» – 0:1

Гол: Музакитис, 85

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чемпионат Греции по футболу Левадиакос Олимпиакос Пирей Роман Яремчук
Андрій Вітренко
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