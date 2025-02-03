Яремчуку забить не удалось. Олимпиакос минимально переиграл Левадиакос

2 февраля лидер греческого первенства «Олимпиакос» отправился в гости в клуб «Левадиакос».

Матч прошел в пределах 21-го тура национальной лиги.

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Первый тайм голами болельщиков не порадовал. Несмотря на старания гостевого коллектива, открыть счет на табло футболисты «Олимпиакоса» не смогли. Интрига держалась до 85 минут, когда полузащитник гостей Христос Музакитис прошил голкипера соперника. Как итог, «Олимпиакос» одержал минимальную победу – 1:0.

Украинский форвард «Олимпиакоса» Роман Яремчук вышел в стартовом составе команды. В общей сложности нападающий провел 59 минут матча, покинув футбольное поле без результативных действий.

Чемпионат Греции. 21-й тур, 2 февраля

«Левадиакос» – «Олимпиакос» – 0:1

Гол: Музакитис, 85