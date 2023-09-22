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  4. Дема вышла в четвертьфинал турнира ITF в Румынии в парном разряде
ITF
22 сентября 2023, 02:54 |
14
0

Дема вышла в четвертьфинал турнира ITF в Румынии в парном разряде

Виктория Дема и Александра Йордаче уверенно обыграли Александру Ангел и Стефану Лазар

22 сентября 2023, 02:54 |
14
0
Дема вышла в четвертьфинал турнира ITF в Румынии в парном разряде
Instagram (Виктория Дема)

Украинская теннисистка Виктория Дема и ее румынская напарница Александра Йордаче вышли в четвертьфинал турнира Мирового тура ITF W25 в румынской Слобозии.

В матче первого круга против румынских теннисисток Александры Ангел и Стефаны Лазар Дема и Йордаче в первом сете отдали всего два гейма, а вторую партию выиграли с сухим счетом.

В четвертьфинале Виктория Дема и Александра Йордаче мыграют против еще одной румынской теннисистки Симоны Огеску и бельгийки Челси Ванхоут.

Мировой тур ITF W25, Слобозия, Румыния, грунт, пары, 1 круг

Виктория Дема (Украина)/Александра Йордаче (Румыния) – Александра Ангел/Стефана Лазар (Румыния) – 6:2, 6:0.

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Виктория Дема ITF Слобозия
Источник Sport.ua
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