Дема вышла в четвертьфинал турнира ITF в Румынии в парном разряде

Украинская теннисистка Виктория Дема и ее румынская напарница Александра Йордаче вышли в четвертьфинал турнира Мирового тура ITF W25 в румынской Слобозии.

В матче первого круга против румынских теннисисток Александры Ангел и Стефаны Лазар Дема и Йордаче в первом сете отдали всего два гейма, а вторую партию выиграли с сухим счетом.

В четвертьфинале Виктория Дема и Александра Йордаче мыграют против еще одной румынской теннисистки Симоны Огеску и бельгийки Челси Ванхоут.

Мировой тур ITF W25, Слобозия, Румыния, грунт, пары, 1 круг

Виктория Дема (Украина)/Александра Йордаче (Румыния) – Александра Ангел/Стефана Лазар (Румыния) – 6:2, 6:0.