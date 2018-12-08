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Каир. Дема выиграла дебютный парный титул ITF

Украинская теннисистка стала чемпионкой парных соревнований в Египте

  • 08.12.2018 17:42
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БТУ, Виктория Дема
© БТУ, Виктория Дема
В решающем матче турнира с призовым фондом $15,000 украинская теннисистка и представительница Японии Минами Акияма обыграли лидеров посева - украинку Анастасию Шошину и Сандру Самир из Египта: 6:2, 6:7(2), 10-6.
 
Путь к победе:
R16: Екатерина Дмитриченко/Анна Яковлева (Казахстан/Россия) 6:3, 5:7, 10-8
QF: Ана Лантига де ла Нуэс/Лара Панфилов (Испнаия/Нидерланды) 6:0, 6:1
SF: Жоэль Лилли Софи Штойр/Жюльетта Мария Жозефина Штойр (Германия) 6:1, 2:6, 10-4
FR: Анастасия Шошина/Сандра Самир (Украина/Египет, 1) 6:2, 6:7(2), 10-6
 
Отметим, что Дема и Акияма провели первый совместный турнир, и для обеих теннисисток данный парный титул стал дебютным на профессиональном уровне.
 
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Источник — Большой теннис Украины

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