Каир. Дема выиграла дебютный парный титул ITF

В решающем матче турнира с призовым фондом $15,000 украинская теннисистка и представительница Японии Минами Акияма обыграли лидеров посева - украинку Анастасию Шошину и Сандру Самир из Египта: 6:2, 6:7(2), 10-6.

Путь к победе:

R16: Екатерина Дмитриченко/Анна Яковлева (Казахстан/Россия) 6:3, 5:7, 10-8

QF: Ана Лантига де ла Нуэс/Лара Панфилов (Испнаия/Нидерланды) 6:0, 6:1

SF: Жоэль Лилли Софи Штойр/Жюльетта Мария Жозефина Штойр (Германия) 6:1, 2:6, 10-4

FR: Анастасия Шошина/Сандра Самир (Украина/Египет, 1) 6:2, 6:7(2), 10-6

Отметим, что Дема и Акияма провели первый совместный турнир, и для обеих теннисисток данный парный титул стал дебютным на профессиональном уровне.