Свитолина заявилась на турнир в Штутгарте

15:53 — Юрий Алпатов

Есть вещи очевидные, которые надо принимать. У меня критика к Шахтеру идет сугубо игровая, нет по...

15:49 —

Вот.. Про коммуникацию ты в точку говоришь. Потому и Пятова не скоро заменят.. Он играет чуть ли ...

15:45 —

Да нормально это звучит. Я у Динамо тоже многим найду оправдание.. И молодость, и отсутствие опыт...

15:43 —

Вот ты видишь? В принципе мы-то одинаково мыслим и про Шахтер, и про Динамо, и про ФФУ. И если от...

15:42 — Юрий Алпатов

Ракицкий это игрок важнее Степаненко. Ярик наверное единственный игрок в Украине который имеет др...