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Свитолина заявилась на турнир в Штутгарте

Лучшая украинская теннисистка сыграет на грунтовом Премьере в Германии

  • 07.12.2018 15:37
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Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет на грунтовом Премьере в Штутгарте. Также известно, что из первой десятки в Германии сыграют Симона Халеп, Анжелик Кербер, Петра Квитова, Каролина Плишкова и Дарья Касаткина.
 
Напомним, в 2018 году Свитолина остановилась во втором круге Штутгарта, проиграв Каролин Гарсии из Франции. Действующая победительница турнира – Каролина Плишкова.
 
Турнир пройдет с 20 по 28 апреля 2019 года.
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