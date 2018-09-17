Квебек. Парментье выиграла второй титул в сезоне

Француженка Полин Парментье стала победительницей турнира WTA International в Канаде.
В финальном поединке 32-летняя теннисистка в двух сетах обыграла победительницу квалификации Джессику Пегулу из США.
Квебек. Финал
Полин Парментье (Франция) – Джессика Пегула (США) – 7:5, 6:2
Это второй титул для Парментье в текущем сезоне. В апреле Полин стала чемпионкой соревнований в Стамбуле. В обновленном рейтинге француженка занимает 48-ю позицию.
24-летняя Пегула, благодаря выходу в финал, вернулась в топ-150 мирового рейтинга, поднявшись на 141-ю строчку.
Источник — Sport.ua
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