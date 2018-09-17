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Рейтинг WTA. Свитолина сохранила шестое место

Неделя без крупных турниров не повлияла на распределение мест в топ-10

  • 17.09.2018 10:05
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
Девушки, как и мужчины, не проводили крупных турниров на этой неделе, но все-таки сыграли в Квебеке и в Хиросиме два турнира серии WTA International.
 
В Канаде свой второй титул в сезоне выиграла опытная Полин Пармантье (до этого был триумф в Стамбуле). Это позволило 32-летней француженке вернутся в топ-50. 
 
 
Лидер не играли и остались на своих местах.
 
Топ-10 рейтинга WTA

В Чемпионской гонке также без изменений. Халеп и Кербер уже классифицировались в Сингапур, остальным придется побороться в концовке сезона.
 

Топ-8 Чемпионской гонки WTA

Что касается украинок, то Калинина и Костюк обновили личные рекорды, поднявшись на одну позицию.

Украинки в топ-250 рейтинга WTA

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Источник — Sport.ua

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