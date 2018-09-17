Рейтинг WTA. Свитолина сохранила шестое место

Девушки, как и мужчины, не проводили крупных турниров на этой неделе, но все-таки сыграли в Квебеке и в Хиросиме два турнира серии WTA International.
В Канаде свой второй титул в сезоне выиграла опытная Полин Пармантье (до этого был триумф в Стамбуле). Это позволило 32-летней француженке вернутся в топ-50.
В Хиросиме 17-летняя представительница США Аманда Анисимова дошла до финала и стала первой теннисисткой 2001-го года рождения, которая дебютировала в топ-100 рейтинга WTA.
Лидер не играли и остались на своих местах.
Топ-10 рейтинга WTA
В Чемпионской гонке также без изменений. Халеп и Кербер уже классифицировались в Сингапур, остальным придется побороться в концовке сезона.
Топ-8 Чемпионской гонки WTA
Что касается украинок, то Калинина и Костюк обновили личные рекорды, поднявшись на одну позицию.
Украинки в топ-250 рейтинга WTA
Источник — Sport.ua
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