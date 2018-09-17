Рейтинг WTA. Свитолина сохранила шестое место

Девушки, как и мужчины, не проводили крупных турниров на этой неделе, но все-таки сыграли в Квебеке и в Хиросиме два турнира серии WTA International.

В Канаде свой второй титул в сезоне выиграла опытная Полин Пармантье (до этого был триумф в Стамбуле). Это позволило 32-летней француженке вернутся в топ-50.

Лидер не играли и остались на своих местах.

Топ-10 рейтинга WTA

В Чемпионской гонке также без изменений. Халеп и Кербер уже классифицировались в Сингапур, остальным придется побороться в концовке сезона.

Топ-8 Чемпионской гонки WTA

Что касается украинок, то Калинина и Костюк обновили личные рекорды, поднявшись на одну позицию.

Украинки в топ-250 рейтинга WTA