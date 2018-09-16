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Хиросима. Анисимова проиграла в финале Се Су-Вей

Американка не сумела выиграть дебютный титул WTA

  • 16.09.2018 08:51
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Getty Images. Се Су-Вей
© Getty Images. Се Су-Вей
17-летняя американка Аманда Анисимова не сумела выиграть первый турнир WTA в карьере. В финале американская теннисистка российского происхождения уступила представительнице Тайваня Се Су-Вей.
 
Хиросима. Финал
Аманда Анисимова (США) – Се Су-Вей (Тайвань) – 2:6, 2:6
 
Отметим, что Се Су-Вей в 32 года выиграла третий титул в карьере и первый – с сентября 2012 года.
 
Анисимова станет первой теннисисткой 2001 года рождения в сотне лучших в женском теннисе по итогам текущей недели. С понедельника она поднимется на 39 позиций и займет 95-е место в мировой классификации.
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Источник — Sport.ua

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