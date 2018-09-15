Анисимова первой из теннисисток 2001 года рождения войдет в топ-100

17-летняя американка Аманда Анисимова вышла в финал турнира WTA в Хиросиме. За счет этого результата в понедельник она дебютирует в топ-100 рейтинга WTA и займет минимум 95-ю позицию. В финале она сыграет Се Шувэй.

Анисимова станет первой теннисисткой 2001 года рождения в сотне лучших в женском теннисе.