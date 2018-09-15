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Анисимова первой из теннисисток 2001 года рождения войдет в топ-100

Американка может еще улучшить результат, если выиграет финал

  • 15.09.2018 14:41
  • 607 просмотров
  • 1 комментарий
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Анисимова первой из теннисисток 2001 года рождения войдет в топ-100
17-летняя американка Аманда Анисимова вышла в финал турнира WTA в Хиросиме. За счет этого результата в понедельник она дебютирует в топ-100 рейтинга WTA и займет минимум 95-ю позицию. В финале она сыграет Се Шувэй.
 
Анисимова станет первой теннисисткой 2001 года рождения в сотне лучших в женском теннисе.
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Євген
    online
      Євген, 15.09.2018 15:33
    0
    Congrats
    Ссылка
    Євген
    online
      Євген, 15.09.2018 15:33
    0
    Congrats
    Ссылка
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