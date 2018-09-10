Рейтинг WTA. Личные рекорды Цуренко, Ястремской, Калининой и Костюк

После завершения US Open-2018 была опубликована обновленная версия рейтинга WTA. Несмотря на провал в Нью-Йорке, звание первой ракетки мира сохранила Симона Халеп.

Стремительно ворвалась в топ-10 чемпионка US Open Наоми Осака, которая с 19-й строчки поднялась на 7-ю. С третьей строчки на 9-ю упала прошлогодняя победительница турнира Слоан Стивенс.

Топ-10 рейтинга WTA:

Что касается украинок, то на одну строчу вверх поднялась Элина Свитолина – теперь она шестая. Свои личные рекорды в рейтинге установили Леся Цуренко (26-е место), Даяна Ястремская (96-е место), Ангелина Калинина (113-е место) и Марта Костюк (124-е место).

Украинки в рейтинге WTA:

С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.