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Рейтинг WTA. Личные рекорды Цуренко, Ястремской, Калининой и Костюк

Опубликована обновленная версия рейтинга WTA

  • 10.09.2018 09:55
  • 2145 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

После завершения US Open-2018 была опубликована обновленная версия рейтинга WTA. Несмотря на провал в Нью-Йорке, звание первой ракетки мира сохранила Симона Халеп.

Стремительно ворвалась в топ-10 чемпионка US Open Наоми Осака, которая с 19-й строчки поднялась на 7-ю. С третьей строчки на 9-ю упала прошлогодняя победительница турнира Слоан Стивенс.

Топ-10 рейтинга WTA:

Что касается украинок, то на одну строчу вверх поднялась Элина Свитолина – теперь она шестая. Свои личные рекорды в рейтинге установили Леся Цуренко (26-е место), Даяна Ястремская (96-е место), Ангелина Калинина (113-е место) и Марта Костюк (124-е место).

Украинки в рейтинге WTA:

С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Андрій Федейко
    online
      Андрій Федейко, 10.09.2018 11:31
    0
    Наступні 2 значимі турніри - це в Ухані і в Пекіні, і в кожному з них Гарсії треба захищати по 900 очків, так що є надія, що до Сінгапуру Світоліна має прийти не менш, ніж на 5 місці у рейтингу WTA.
    Ссылка
    Андрій Федейко
    online
      Андрій Федейко, 10.09.2018 11:31
    0
    Наступні 2 значимі турніри - це в Ухані і в Пекіні, і в кожному з них Гарсії треба захищати по 900 очків, так що є надія, що до Сінгапуру Світоліна має прийти не менш, ніж на 5 місці у рейтингу WTA.
    Ссылка
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