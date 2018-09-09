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US Open. Осака обыграла Серену Уильямс

Японке хватило двух сетов, чтобы обыграть легенду

  • 09.09.2018 00:47
  • 356 просмотров
  • 3 комментария
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US Open. Осака обыграла Серену Уильямс

В Нью-Йорке завершился финал Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде. В решающем противостоянии японка Наоми Осака победила американскую теннисистку Серену Уильямс — 6:2, 6:4.

Матч ознаменовался грандиозным скандалом. Серена Уильямс по ходу финала US Open против Наоми Осаки на старте второго сета получила предупреждение за подсказки тренера Патрика Муратоглу.

В ответ на это 36-летняя американка подошла к вышке судьи Карлоса Рамоса и сказала ему «для информации», что Муратоглу только показал ей большой палец, что не является нарушением. «Я не жульничаю ради победы. Я лучше проиграю», – сказала экс-первая ракетка мира прежде чем вернуться к игре.
 
Позднее в телетрансляции показали Муратоглу, который обеими руками изображал движение вперед.
 
Но на этом все не закончилась, Серена Уильямс не успокоилась и продолжала оскорблять судью. Потом она была лишена очка за разбитую ракетку, а потом в переходе назвала судью на вышке Карлоса Рамоса вором. После этого она была наказана штрафом на один гейм. Счет после этого стал стал 5:3 в пользу Осаки.
 
После этого в слезах она завершила матч поражением.
 
Осака впервые выступила в финале турнира «Большого шлема» и с первого раза одержала победу на US Open.
 
Напомним, что в четвертьфинале Осака обыграла украинку Лесю Цуренко.
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    vit-2
    online
      vit-2, 09.09.2018 01:03
    0
    Як Наомі це все напруження витримала, тим більше після концерту Серени з суддями, просто неймовірно. На брейкпойнтах Осака була неймовірна, як на своїх, так і на Серениних. Її витримка просто космічна.

    Заслужена перемога японки, і мабуть, не остання, на шлемах. Здивуюсь, якщо Наомі не буде домінувати, або хоча б довготривалий час у ТОП-3.
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    mafiozi250
    online
      mafiozi250, 09.09.2018 01:02
    0
    Ни за кого не болел во время просмотра , но после того что вытворила "я же мать" очень рад победе Наоми!
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    Bogdan Zavidnyak
    online
      Bogdan Zavidnyak, 09.09.2018 00:54
    +2
    Осака умница,отлично отыграла )
    Ссылка
    Bogdan Zavidnyak
    online
      Bogdan Zavidnyak, 09.09.2018 00:54
    +2
    Осака умница,отлично отыграла )
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 09.09.2018 01:03
    0
    Як Наомі це все напруження витримала, тим більше після концерту Серени з суддями, просто неймовірно. На брейкпойнтах Осака була неймовірна, як на своїх, так і на Серениних. Її витримка просто космічна.

    Заслужена перемога японки, і мабуть, не остання, на шлемах. Здивуюсь, якщо Наомі не буде домінувати, або хоча б довготривалий час у ТОП-3.
    Ссылка
    mafiozi250
    online
      mafiozi250, 09.09.2018 01:02
    0
    Ни за кого не болел во время просмотра , но после того что вытворила "я же мать" очень рад победе Наоми!
    Ссылка
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