US Open. Осака обыграла Серену Уильямс

В Нью-Йорке завершился финал Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде. В решающем противостоянии японка Наоми Осака победила американскую теннисистку Серену Уильямс — 6:2, 6:4.
Матч ознаменовался грандиозным скандалом. Серена Уильямс по ходу финала US Open против Наоми Осаки на старте второго сета получила предупреждение за подсказки тренера Патрика Муратоглу.
В ответ на это 36-летняя американка подошла к вышке судьи Карлоса Рамоса и сказала ему «для информации», что Муратоглу только показал ей большой палец, что не является нарушением. «Я не жульничаю ради победы. Я лучше проиграю», – сказала экс-первая ракетка мира прежде чем вернуться к игре.
Позднее в телетрансляции показали Муратоглу, который обеими руками изображал движение вперед.
Но на этом все не закончилась, Серена Уильямс не успокоилась и продолжала оскорблять судью. Потом она была лишена очка за разбитую ракетку, а потом в переходе назвала судью на вышке Карлоса Рамоса вором. После этого она была наказана штрафом на один гейм. Счет после этого стал стал 5:3 в пользу Осаки.
После этого в слезах она завершила матч поражением.
Осака впервые выступила в финале турнира «Большого шлема» и с первого раза одержала победу на US Open.
Напомним, что в четвертьфинале Осака обыграла украинку Лесю Цуренко.
Источник — Sport.ua
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Заслужена перемога японки, і мабуть, не остання, на шлемах. Здивуюсь, якщо Наомі не буде домінувати, або хоча б довготривалий час у ТОП-3.
Заслужена перемога японки, і мабуть, не остання, на шлемах. Здивуюсь, якщо Наомі не буде домінувати, або хоча б довготривалий час у ТОП-3.
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