US Open. Осака обыграла Серену Уильямс

В Нью-Йорке завершился финал Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде. В решающем противостоянии японка Наоми Осака победила американскую теннисистку Серену Уильямс — 6:2, 6:4.

Матч ознаменовался грандиозным скандалом. Серена Уильямс по ходу финала US Open против Наоми Осаки на старте второго сета получила предупреждение за подсказки тренера Патрика Муратоглу.

В ответ на это 36-летняя американка подошла к вышке судьи Карлоса Рамоса и сказала ему «для информации», что Муратоглу только показал ей большой палец, что не является нарушением. «Я не жульничаю ради победы. Я лучше проиграю», – сказала экс-первая ракетка мира прежде чем вернуться к игре.

Позднее в телетрансляции показали Муратоглу, который обеими руками изображал движение вперед.

Но на этом все не закончилась, Серена Уильямс не успокоилась и продолжала оскорблять судью. Потом она была лишена очка за разбитую ракетку, а потом в переходе назвала судью на вышке Карлоса Рамоса вором. После этого она была наказана штрафом на один гейм. Счет после этого стал стал 5:3 в пользу Осаки.

После этого в слезах она завершила матч поражением.

Осака впервые выступила в финале турнира «Большого шлема» и с первого раза одержала победу на US Open.