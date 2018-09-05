US Open. Цуренко проиграла Осаке в четвертьфинале

Леся Цуренко (№36 WTA) проиграла четвертьфинальный поединок US Open. Украинка не сумела восстановиться после Украинская теннисистка(№36 WTA) проиграла четвертьфинальный поединок US Open. Украинка не сумела восстановиться после матча с Маркетой Вондроушовой и в двух сетах уступила представительнице Японии Наоми Осаке (№19 WTA).

US Open. 1/4 финала

Леся Цуренко (Украина) – Наоми Осака (Япония) – 1:6, 1:6

После матча четвертого круга с трудом верилось, что Леся сможет восстановиться к четвертьфиналу. Так и случилось. К огромному сожалению для украинских болельщиков тенниса, борьбы в матче мы не увидели. У Цуренко не получалось ровным счетом ничего, Осака этим хладнокровно воспользовалась.

Японка позволила украинке взять по гейму в каждом из сетов, на этом плюсы от матча закончились. 59 против 28 выигранных очков за матч, 31 невынужденная ошибка Цуренко – вот и все, что нужно знать о технической части матча.

Но само выступление на US Open стало лучшим достижением в карьере Леси. Обещанный четвертьфинал был достигнут, рекорд в рейтинге WTA поставлен.

После завершения Открытого чемпионата США украинка поднимется с 36 на 26 место. Впереди еще несколько серьезных турниров, нужно хорошо отдохнуть.

В полуфинале Осака сыграет против Карлы Суарес Наварро или Мэдисон Киз.

Отметим, что Наоми в первый раз вышла в полуфинал турнира серии Grand Slam. Также она стала первой японкой с Уимблдона-1996, которая сыграет на данной стадии турниров Большого шлема.