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US Open. Цуренко проиграла Осаке в четвертьфинале

Украинка не сумела восстановиться от тяжелого матча четвертого круга

  • 05.09.2018 20:12
  • 1709 просмотров
  • 10 комментариев
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№36 WTA) проиграла четвертьфинальный поединок US Open. Украинка не сумела восстановиться после матча с Маркетой Вондроушовой и в двух сетах уступила представительнице Японии Наоми Осаке (№19 WTA).
 
US Open. 1/4 финала
Леся Цуренко (Украина) – Наоми Осака (Япония) – 1:6, 1:6
 
После матча четвертого круга с трудом верилось, что Леся сможет восстановиться к четвертьфиналу. Так и случилось. К огромному сожалению для украинских болельщиков тенниса, борьбы в матче мы не увидели. У Цуренко не получалось ровным счетом ничего, Осака этим хладнокровно воспользовалась.
 
Японка позволила украинке взять по гейму в каждом из сетов, на этом плюсы от матча закончились. 59 против 28 выигранных очков за матч, 31 невынужденная ошибка Цуренко – вот и все, что нужно знать о технической части матча.
 
 
 
 
Но само выступление на US Open стало лучшим достижением в карьере Леси. Обещанный четвертьфинал был достигнут, рекорд в рейтинге WTA поставлен. 
 
После завершения Открытого чемпионата США украинка поднимется с 36 на 26 место. Впереди еще несколько серьезных турниров, нужно хорошо отдохнуть.
 
В полуфинале Осака сыграет против Карлы Суарес Наварро или Мэдисон Киз. 
 
Отметим, что Наоми в первый раз вышла в полуфинал турнира серии Grand Slam. Также она стала первой японкой с Уимблдона-1996, которая сыграет на данной стадии турниров Большого шлема.
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    myname
    online
      myname, 05.09.2018 20:32
    -1
    це просто клоун для чого зайняла чуже місце клоунеса так бездарно зіграти потварь
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 05.09.2018 20:31
    0
    Израсходовалась Леся в четырех матчах. В матче с Осакой была "мертвой". Не смогла переступить через усталость, что делают игроки топ-уровня. Она и так выдала на этом турнире крутизну, за что ей и спасибо.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 05.09.2018 20:29
    0
    Не знаю, прочитал про кубок кремля и как-то и болеть за Лесю перехотелось. Так что особо и не расстроился)
    Ссылка
    Андрей Булах
    online
      Андрей Булах, 05.09.2018 20:26
    -3
    Смысл после каждого проигранного мяча смотреть на ногу, если она не болит и теплового удара быть не может во 2 гейме 1 сета.. А после выигрышного - ходить как не в чем не бывало..
    Справедливо было бы вернуть зрителям деньги за матч 1/4
    Ссылка
    Eurospring
    online
      Eurospring, 05.09.2018 20:22
    -3
    Ничего страшного, Леся же едет на кубок кремля
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    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 05.09.2018 20:21
    +1
    Леся сделала что могла и заслуживает всяческих лестных слов и похвалы. Но увы, победа на ТБШ- это просто ей не по силам-выше ее уровня.
    Ссылка
    msn00
    online
      msn00, 05.09.2018 20:19
    -3
    Эта игра без слов.....А вот за хорошее выступление на турнире в общем, большое спасибо, Леся! Я думаю все в переди!
    Ссылка
    anachar
    online
      anachar, 05.09.2018 20:18
    +1
    к сожалению без вариантов! Не то состояние для такой погоды. А Осака конь!
    Ссылка
    mafiozi250
    online
      mafiozi250, 05.09.2018 20:18
    +2
    2-0 на Наоми за 2 был просто подарком от буков
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 05.09.2018 20:16
    +4
    Тут без комментариев. Все было понятно еще позавчера.
    А Лесе отдыхать, восстанавливаться к Уханю. Две недели еще есть.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 05.09.2018 20:16
    +4
    Тут без комментариев. Все было понятно еще позавчера.
    А Лесе отдыхать, восстанавливаться к Уханю. Две недели еще есть.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 05.09.2018 20:21
    +1
    Леся сделала что могла и заслуживает всяческих лестных слов и похвалы. Но увы, победа на ТБШ- это просто ей не по силам-выше ее уровня.
    Ссылка
    mafiozi250
    online
      mafiozi250, 05.09.2018 20:18
    +2
    2-0 на Наоми за 2 был просто подарком от буков
    Ссылка
    anachar
    online
      anachar, 05.09.2018 20:18
    +1
    к сожалению без вариантов! Не то состояние для такой погоды. А Осака конь!
    Ссылка
    myname
    online
      myname, 05.09.2018 20:32
    -1
    це просто клоун для чого зайняла чуже місце клоунеса так бездарно зіграти потварь
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 05.09.2018 20:31
    0
    Израсходовалась Леся в четырех матчах. В матче с Осакой была "мертвой". Не смогла переступить через усталость, что делают игроки топ-уровня. Она и так выдала на этом турнире крутизну, за что ей и спасибо.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 05.09.2018 20:29
    0
    Не знаю, прочитал про кубок кремля и как-то и болеть за Лесю перехотелось. Так что особо и не расстроился)
    Ссылка
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