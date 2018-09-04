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US Open. Цуренко вышла в 1/4 финала, выиграв тяжелейший поединок

Несмотря на проблемы со здоровьем, украинка вырвала героическую победу в трех сетах

  • 04.09.2018 01:04
  • 3428 просмотров
  • 32 комментария
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко
29-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко (№36 WTA) выиграла поединок четвертого раунда US Open против представительницы Чехии Маркеты Вондроушовой (№103 WTA). Во второй половине первого сета украинке стало плохо, она каким-то образом смогла преодолеть себя и выиграла в трех сетах.
 
US Open. Четвертый круг
Леся Цуренко (Украина) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 6:7(3), 7:5, 6:2
 
Как говорится, такой поединок лучше один раз увидеть... Но для этого нужно иметь еще и крепкие нервы, а также богатырское здоровье.
 
Матч начинался практически идеально. Леся проводила чешке мастер-класс тенниса самого высокого уровня, хотя Вондроушова тоже периодически огрызалась, особенно хорошо до поры до времени заходили укороченные удары. При счете 4:2 Цуренко резко сбавила обороты, причина была явно в ее самочувствии. Хотя сразу было сложно сказать из-за чего именно. Камера несколько раз поймала, как она держится за лодыжку, но все же проблемы были иного характера. По всей видимости, Цуренко получила тепловой удар или что-то в этом роде. Она тяжело дышала, постоянно сгибалась после розыгрышей или приседала, взгляд отчетливо говорил, что ей очень плохо.
 
 
После этого момента настоящего тенниса на корте уже не было до самого конца матча. Была ментальная и физическая борьба за первый четвертьфинал ТБШ в ее карьере. Скажем откровенно, в конце первого сета и в начале второго на эти муки было больно смотреть. Хотелось, чтобы матч поскорее закончился и Леся больше не подвергала себя чудовищному испытанию. Но она выстояла, честь ей и хвала. Это настоящий спортивный подвиг.
 
Во втором сете «поплыла» и Вондроушова. Иначе как по другому назвать ситуацию, в которой Цуренко выиграла сет с одним виннерсом при 18-ти невынужденных ошибках. Но Маркета тоже заслуживает уважения. В третьем сете она выглядела не лучше Цуренко в плане физического здоровья. Лесю уже накрыла спасительная тень, а вот у чешки добавились проблемы с бедром, которое было затейпировано от начала поединка.
 
 
А теперь о важности победы. Однозначно, это лучшее спортивное достижение Леси. В 29 лет она впервые попала в восьмерку лучших теннисисток на турнире Большого шлема. Ранее в 1/4 финала US Open из украинцев играли только Андрей Медведев (1993) и Катерина Бондаренко (2009).
 
На данный момент с уверенностью можно утверждать, что Леся установил новый личный рекорд. И это будет минимум 26-е место.
 
В четвертьфинале украинке играть против Наоми Осаки, но прежде всего нужно подумать о своем здоровье. Цуренко обещала выйти в 1/4 финала перед турниром – она это сделала. А этот драматичный матч наверняка запомнится абсолютно всем, кто его смотрел.
 
Спасибо Лесе еще раз то, что она сегодня сделала.
 
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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    vit-2
    online
      vit-2, 04.09.2018 01:34
    +2
    Stanislav Matusevych, 04.09.2018 01:25
    vit-2, 04.09.2018 01:14 Ну Осака це кращий варіант, ніж Сабаленко, бо японка менш психологічно стійка, ніж білоруска, тому може банально перегоріти. Я тоже болел за Осаку, хотя считал, что победит Сабаленка. Японку с ее игры сбить попроще, а против ультраатакующей соперницы это самое главное. Если уж вошла в ритм - ховайся в бомбоубежище. Но теперь это вряд ли имеет смысл. За сутки восстановиться после такого никак не удастся.
    Осака теж зіграла 3 сети, хай і менше часу вона була на корті. Шанси є, навіть коли їх начебто й немає, хіба ні? Принаймі це не нога, як у чешки, тому Леся ще спробує відновитися і поборотися, їй же немає чого втрачати і очікувань від неї немає таких, як прес на японку. Ну а ми земляки її підтримуємо після 1/4 фіналу, незалежно від результату матчу.
    Ссылка
    Андрей Олейник
    online
      Андрей Олейник, 04.09.2018 01:35
    0
    Stanislav Matusevych, 04.09.2018 01:25
    vit-2, 04.09.2018 01:14 Ну Осака це кращий варіант, ніж Сабаленко, бо японка менш психологічно стійка, ніж білоруска, тому може банально перегоріти. Я тоже болел за Осаку, хотя считал, что победит Сабаленка. Японку с ее игры сбить попроще, а против ультраатакующей соперницы это самое главное. Если уж вошла в ритм - ховайся в бомбоубежище. Но теперь это вряд ли имеет смысл. За сутки восстановиться после такого никак не удастся.
    -
    поживе- побачим, а час покаже !!! Ви теж кричали, як і багато інших вболівальнивів, щоб Леся снімалася з гри, а вона взяла і виграла матч, тим самим подарувала нам - ВБОЛІВАЛЬНИКАМ велику радість і неймовірні емоції !!!
    Вірю в ПЕРЕМОГУ ЛЕСІ над Н. Осака, це буде ще один дивовижний, красивий і видовичний матч!
    Ссылка
    p2012u
    online
    p2012u, 04.09.2018 01:36
    +1
    Душераздирающий триллер с Лесюнькой Цуренко в главной роли!
    Ссылка
    imago1988
    online
      imago1988, 04.09.2018 01:36
    +3
    Браво, Леся! Твоей стойкости позавидовали бы спартанцы))
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 04.09.2018 01:39
    +3
    Андрей Олейник, 04.09.2018 01:35
    Stanislav Matusevych, 04.09.2018 01:25 vit-2, 04.09.2018 01:14 Ну Осака це кращий варіант, ніж Сабаленко, бо японка менш психологічно стійка, ніж білоруска, тому може банально перегоріти. Я тоже болел за Осаку, хотя считал, что победит Сабаленка. Японку с ее игры сбить попроще, а против ультраатакующей соперницы это самое главное. Если уж вошла в ритм - ховайся в бомбоубежище. Но теперь это вряд ли имеет смысл. За сутки восстановиться после такого никак не удастся. - поживе- побачим, а час покаже !!! Ви теж кричали, як і багато інших вболівальнивів, щоб Леся снімалася з гри, а вона взяла і виграла матч, тим самим подарувала нам - ВБОЛІВАЛЬНИКАМ велику радість і неймовірні емоції !!! Вірю в ПЕРЕМОГУ ЛЕСІ над Н. Осака, це буде ще один дивовижний, красивий і видовичний матч!
    Ніхто й не заперечує, бо ми гуманісти і знаємо що здоров'я за гроші не купиш, тому хотіли на нашу думку кращого. Раз Леся продовжила, значить могла, ну й прекрасно що все так сьогодні склалося для неї. Тільки вона буде знати, як вона після цих емоцій засне і в якому стані прокинеться завтра вранці.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 04.09.2018 01:40
    +1
    Андрей Олейник, 04.09.2018 01:35
    поживе- побачим, а час покаже !!! Ви теж кричали, як і багато інших вболівальнивів, щоб Леся снімалася з гри, а вона взяла і виграла матч, тим самим подарувала нам - ВБОЛІВАЛЬНИКАМ велику радість і неймовірні емоції !!! Вірю в ПЕРЕМОГУ ЛЕСІ над Н. Осака, це буде ще один дивовижний, красивий і видовичний матч!
    Кричал, и до сих пор считаю, что это было бы самым логичным решением. Но миром не всегда правит логика, и это, наверное, хорошо.
    Ссылка
    ivachnenco
    online
      ivachnenco, 04.09.2018 01:47
    +3
    Какой же контраст со вчерашним безвольным сливом в 3 сете у Элины, Лесе остается только поаплодировать, какой характер, молодчинка!
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    TimurKhAI
    online
      TimurKhAI, 04.09.2018 01:49
    +3
    А мне сейчас вспомнилось, как в четвертьфинале Fed Cup-2012 против итальянок Леся, ещё находясь во второй сотне рейтинга, совершенно неожиданно разгромила в двух личных встречах вполне топовых на тот момент Эррани и Скьявоне, едва не протащив нас в одиночку в полуфинал.
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    minolt152
    online
      minolt152, 04.09.2018 01:51
    +4
    Это невероятно, я такого ещё не видел. Это подвиг.
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    vit-2
    online
      vit-2, 04.09.2018 01:52
    +3
    Леся колись казала що найбільше грошей приносять виступи на шлемах. Думаю за сьогоднішні преміальні за перемогу можна буде утримувати її команду цілий рік, а це дуже великий плюс для такої досвідченої спорсменки, яка не має таких рекламних контрактів як ТОПи.

    Зміна тренера ну дуже позитивно вплинула на Цуренко, за неї можна лише щиро порадіти. Щоправда, починаєш переживати вже на нашу молоду надію Марту.
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    vit-2
    online
      vit-2, 04.09.2018 01:53
    +1
    *за нашу молоду надію Марту...
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 04.09.2018 01:58
    0
    slavant, 04.09.2018 01:18
    Еслиб у Свитолиной был характер как у Цуренко то она б давно уже выиграла турнир большого шлема...
    Немного не так. Если бы Лесе физику Элины (не считая этот год), это был бы теннисный универсальный солдат, очень серьезный конкурент Серене.
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