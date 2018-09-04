US Open. Цуренко вышла в 1/4 финала, выиграв тяжелейший поединок

29-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко (№36 WTA) выиграла поединок четвертого раунда US Open против представительницы Чехии Маркеты Вондроушовой (№103 WTA). Во второй половине первого сета украинке стало плохо, она каким-то образом смогла преодолеть себя и выиграла в трех сетах.

US Open. Четвертый круг

Леся Цуренко (Украина) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 6:7(3), 7:5, 6:2

Как говорится, такой поединок лучше один раз увидеть... Но для этого нужно иметь еще и крепкие нервы, а также богатырское здоровье.

Матч начинался практически идеально. Леся проводила чешке мастер-класс тенниса самого высокого уровня, хотя Вондроушова тоже периодически огрызалась, особенно хорошо до поры до времени заходили укороченные удары. При счете 4:2 Цуренко резко сбавила обороты, причина была явно в ее самочувствии. Хотя сразу было сложно сказать из-за чего именно. Камера несколько раз поймала, как она держится за лодыжку, но все же проблемы были иного характера. По всей видимости, Цуренко получила тепловой удар или что-то в этом роде. Она тяжело дышала, постоянно сгибалась после розыгрышей или приседала, взгляд отчетливо говорил, что ей очень плохо.

После этого момента настоящего тенниса на корте уже не было до самого конца матча. Была ментальная и физическая борьба за первый четвертьфинал ТБШ в ее карьере. Скажем откровенно, в конце первого сета и в начале второго на эти муки было больно смотреть. Хотелось, чтобы матч поскорее закончился и Леся больше не подвергала себя чудовищному испытанию. Но она выстояла, честь ей и хвала. Это настоящий спортивный подвиг.

Во втором сете «поплыла» и Вондроушова. Иначе как по другому назвать ситуацию, в которой Цуренко выиграла сет с одним виннерсом при 18-ти невынужденных ошибках. Но Маркета тоже заслуживает уважения. В третьем сете она выглядела не лучше Цуренко в плане физического здоровья. Лесю уже накрыла спасительная тень, а вот у чешки добавились проблемы с бедром, которое было затейпировано от начала поединка.

А теперь о важности победы. Однозначно, это лучшее спортивное достижение Леси. В 29 лет она впервые попала в восьмерку лучших теннисисток на турнире Большого шлема. Ранее в 1/4 финала US Open из украинцев играли только Андрей Медведев (1993) и Катерина Бондаренко (2009).

На данный момент с уверенностью можно утверждать, что Леся установил новый личный рекорд. И это будет минимум 26-е место.

В четвертьфинале украинке играть против Наоми Осаки, но прежде всего нужно подумать о своем здоровье. Цуренко обещала выйти в 1/4 финала перед турниром – она это сделала. А этот драматичный матч наверняка запомнится абсолютно всем, кто его смотрел.

Спасибо Лесе еще раз то, что она сегодня сделала.