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US Open. Финал. Серена Уильямс - Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию финального матча женского турнира US Open

  • 08.09.2018 22:48
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Getty Images. Серена Уильямс
© Getty Images. Серена Уильямс

В субботу, 8 сентября, в финале женского турнира US Open встретятся американка Серена Уильямс и теннисистка из Японии Наоми Осака. Начало матч а в 23:00 по киевскому времени.

В полуфинале Серена обыграла латвийскую теннисистку Севастову, а Осака была сильнее Мэдисон Кис.

В этом году соперницы уже встречались на турнире в Майами. Тогда 20-летняя теннисистка одержала победу в двух сетах со счётом 6:3, 6:2.
 
Осака — первая в Открытой эре представительница Японии, вышедшая в финал турнира «Большого шлема». Серена Уильямс сыграет в решающем матче ТБШ в 31-й раз, в финале Открытого чемпионата США она выступит в девятый раз. Американка является шестикратной победительницей US Open.
 
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Источник — Sport.ua

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