US Open. Финал. Серена Уильямс - Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE

В субботу, 8 сентября, в финале женского турнира US Open встретятся американка Серена Уильямс и теннисистка из Японии Наоми Осака. Начало матч а в 23:00 по киевскому времени.
В полуфинале Серена обыграла латвийскую теннисистку Севастову, а Осака была сильнее Мэдисон Кис.
В этом году соперницы уже встречались на турнире в Майами. Тогда 20-летняя теннисистка одержала победу в двух сетах со счётом 6:3, 6:2.
Осака — первая в Открытой эре представительница Японии, вышедшая в финал турнира «Большого шлема». Серена Уильямс сыграет в решающем матче ТБШ в 31-й раз, в финале Открытого чемпионата США она выступит в девятый раз. Американка является шестикратной победительницей US Open.
Источник — Sport.ua
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