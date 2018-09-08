US Open. Финал. Серена Уильямс - Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE

В субботу, 8 сентября, в финале женского турнира US Open встретятся американка Серена Уильямс и теннисистка из Японии Наоми Осака. Начало матч а в 23:00 по киевскому времени.

В полуфинале Серена обыграла латвийскую теннисистку Севастову, а Осака была сильнее Мэдисон Кис.

В этом году соперницы уже встречались на турнире в Майами. Тогда 20-летняя теннисистка одержала победу в двух сетах со счётом 6:3, 6:2.

Осака — первая в Открытой эре представительница Японии, вышедшая в финал турнира «Большого шлема». Серена Уильямс сыграет в решающем матче ТБШ в 31-й раз, в финале Открытого чемпионата США она выступит в девятый раз. Американка является шестикратной победительницей US Open.