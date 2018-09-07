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Серена Уильямс разгромила Севастову и стала первой финалисткой US Open

Американка отдала сопернице всего три гейма

  • 07.09.2018 04:52
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Getty Images. Серена Уильямс
© Getty Images. Серена Уильямс
Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс (17) продолжает успешное выступление на открытом Открытого чемпионата США. В полуфинале Серена обыграла латвийку Анастасию Севастову (19) - 6:3, 6:0.
 
Встреча продолжалась 1 час 7 минут.  Уильямс сделала 4 эйса, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 10 брейк-поинтов. Севастова раз подала навылет, совершила 2 ошибки и реализовала 1 брейк-поинт из двух.
 
US Open-2018. Женщины. 1/2 финала.
Серена Уильямс (США) — Анастасия Севастова (Латвия) — 6:3, 6:0
 
В финале Уильямс сыграет с победительницей пары Мэдисон Киз (США) — Наоми Осака (Япония).
 

 

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Источник — Sport.ua

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