Серена Уильямс разгромила Севастову и стала первой финалисткой US Open

Победный гол был забит благодаря подачи В.Циганкова! Зинченко ничего не оставалось , как пнуть мя...

Победный гол был забит благодаря подачи В.Циганкова! Зинченко ничего не оставалось , как пнуть мя...

ничего не имею против Рона, он заслужил быть в топ3 списка претендентов на игрока года.непонятно ...

провал Египта и быстрый вылет Португалии на ЧМ позволил Модричу стать фаворитом, просто сыграв в ...

Да, там от нашего быдла @еют! Дика Гейропа, що вид них визьмеш?

04:30 — gucci1992

Де динама? Де? Суцильна шахта! Як так?

03:45 — taraniv

Я же говорил когда-то: нужно при комплектации сборной Украины ориентироваться на игроков Шахтёра ...

03:45 — Андрей Овчаренко

Яремчук кстати молодец, чувствуется что это форвард, а не бревно, в которое надо попасть и надеят...