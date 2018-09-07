US Open. Осака вышла в финал соревнований

08:39 — Анатолий Власович

Поставьте мне ещё немного минусов, те кто считает, что Ярмола и Коно сделали игру. Клоуны.

08:38 — kherson384

Чудесно, молодци. Вот так на одном дыхании нужно работать до конца.

08:36 — Анатолий Власович

согласен на 100%. Того же Циганкова я кретикую в Динамо, что не может 1 в 1 обыграть, но зато с з...

08:35 — vint-on

Как не крути но замена была правильная Ярмоленко - Зинченко, Зинченко как по мне очень прибавил ...

08:33 — 28.08.17@ukr.net

Яку гру робили Коно і Ярмо????...ви шо, перший весь час на себе ковдру тянув, обрізався....другий...

08:31 — joe777

Про Циганкова.. После чьего удара и сейва вратаря, деревянный кормилец по кличке "Селезень&q...

08:31 — Анатолий Власович

И всё дело не в игроках Динамо или Шахтёра, вы смотрите на саму игру в общем, сдвиги в лучшую сто...

08:29 — joe777

У тебя сейчас пойдёт пена со рта, но твой шахтер про..бал Малиновского, которого Генк, этим летом...

08:28 — Kovalov Andrii

Хорошая игра, особенно порадовал Марлос. Он по настоящему трудился. Коноплянка тоже хорошо сыграл...

08:24 — Иван Новиков

Днонамо сплавило Яремчука, как непотриб а он теперь в основе сборной *BRAV,O*