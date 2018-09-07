Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

US Open. Осака вышла в финал соревнований

Японка без проблем обыграла прошлогоднюю финалистку

  • 07.09.2018 07:55
  • 560 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
US Open. Осака вышла в финал соревнований
Японская теннисистка Наоми Осака вышла в финал Открытого чемпионата США. В полуфинале соревнований 20-я сеяная в двух сетах обыграла американку Мэдисон Кис (14) со счётом 6:2, 6:3. 
 
Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут. Осака 2 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету Кис 3 эйса, теннисистка обошлась без двойных ошибок, а также не реализовала ни одного брейк-пойнта из 13.
 
В финале Осака встретится с американкой Сереной Уильямс, обыгравшей латвийку Анастасию Севастову (19) со счётом 6:3, 6:0
 
Женский финал состоится завтра, 8 сентября, действующей чемпионкой является американка Слоан Стивенс.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Чемпионат

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.