US Open. Халеп второй год подряд вылетела в первом раунде

Первая ракетка мира Симона Халеп проиграла в двух сетах эстонской теннисистке Кайе Канепи в поединке первого круга US Open. Матч продлился 1 час 17 минут.

Симона сделала один эйс, реализовала два брейк-пойнта и избежала двойных ошибок. Канепи ответила одной подачей навылет, шестью брейками при трех двойных.

Халеп второй год подряд покинула US Open после первого круга. В 2017-м румынка проиграла россиянке Шараповой, поэтому очков не потеряла и останется первой ракеткой мира.

Во втором круге Кайя сыграет с Джил Тайхманн из Швейцарии.

Напомним, ранее Халеп снялась с турнира в Нью-Хейвене.