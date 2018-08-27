US Open. Халеп второй год подряд вылетела в первом раунде

Первая ракетка мира Симона Халеп проиграла в двух сетах эстонской теннисистке Кайе Канепи в поединке первого круга US Open. Матч продлился 1 час 17 минут.
Симона сделала один эйс, реализовала два брейк-пойнта и избежала двойных ошибок. Канепи ответила одной подачей навылет, шестью брейками при трех двойных.
Халеп второй год подряд покинула US Open после первого круга. В 2017-м румынка проиграла россиянке Шараповой, поэтому очков не потеряла и останется первой ракеткой мира.
Во втором круге Кайя сыграет с Джил Тайхманн из Швейцарии.
Напомним, ранее Халеп снялась с турнира в Нью-Хейвене.
Источник — Sport.ua
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