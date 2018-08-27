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US Open. Халеп второй год подряд вылетела в первом раунде

Румынская теннисистка проиграла эстонке Кайе Канепи, но останется первой ракеткой мира

  • 27.08.2018 19:55
  • 620 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Симона Халеп
© Getty Images. Симона Халеп
Первая ракетка мира Симона Халеп проиграла в двух сетах эстонской теннисистке Кайе Канепи в поединке первого круга US Open. Матч продлился 1 час 17 минут.
 
Симона сделала один эйс, реализовала два брейк-пойнта и избежала двойных ошибок. Канепи ответила одной подачей навылет, шестью брейками при трех двойных.
 
Халеп второй год подряд покинула US Open после первого круга. В 2017-м румынка проиграла россиянке Шараповой, поэтому очков не потеряла и останется первой ракеткой мира.

Во втором круге Кайя сыграет с Джил Тайхманн из Швейцарии.

Напомним, ранее Халеп снялась с турнира в Нью-Хейвене.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 27.08.2018 20:02
    +1
    Больше всех довольна, думаю, Серена.
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 27.08.2018 20:04
    0
    Stanislav Matusevych, 27.08.2018 20:02
    Больше всех довольна, думаю, Серена.
    Сто процентов, а так же слоан
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