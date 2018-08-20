Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Халеп снялась с турнира в Нью-Хэйвене

Первая ракетка мира, как и ожидалось, взяла паузу перед US Open

  • 20.08.2018 21:14
  • 478 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Симона Халеп
© Getty Images. Симона Халеп
Как и ожидалось, первая ракетка мира Симона Халеп пропустит хардовый Премьер в Нью-Хэйвене. Официальная причина снятия с соревнований в Коннектикуте: травма правого ахилла.
 
«Мне очень жаль, что я не смогу выступить в Нью-Хэйвене. Я знаю, что много болельщиков уже купили билеты, чтобы увидеть меня здесь, но моему ахиллу нужен отдых. У меня было очень много матчей за последние две недели. Увидимся в следующем году», – сказала Халеп в видеообращении к фанатам.
 
Напомним, в прошлом году Халеп также не играла в Нью-Хэйвене, после чего вылетела в первом круге US Open.
 
За последние две недели Халеп сыграла 10 матчей: победила в Монреале и проиграла в финале Цинциннати.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.