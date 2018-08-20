Халеп снялась с турнира в Нью-Хэйвене

Как и ожидалось, первая ракетка мира Симона Халеп пропустит хардовый Премьер в Нью-Хэйвене. Официальная причина снятия с соревнований в Коннектикуте: травма правого ахилла.

«Мне очень жаль, что я не смогу выступить в Нью-Хэйвене. Я знаю, что много болельщиков уже купили билеты, чтобы увидеть меня здесь, но моему ахиллу нужен отдых. У меня было очень много матчей за последние две недели. Увидимся в следующем году», – сказала Халеп в видеообращении к фанатам.

Напомним, в прошлом году Халеп также не играла в Нью-Хэйвене, после чего вылетела в первом круге US Open.