Бертенс выиграла турнир в Цинциннати, обыграв в финале Халеп

Представительница Нидерландов Кики Бертенс выиграла хардовый турнир серии Премьер 5 в Цинциннати. В финальном поединке 17-я ракетка мира обыграла лидера мировой классификации Симону Халеп из Румынии.

Цинциннати. Финал

Кики Бертенс (Нидерланды) – Симона Халеп (Румыния) – 2:6, 7:6(6), 6:2

The best moments from a superb @CincyTennis final! pic.twitter.com/jSihcNyYhl