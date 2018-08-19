Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Бертенс выиграла турнир в Цинциннати, обыграв в финале Халеп

Теннисистка из Нидерландов ушла с матчбола во втором сете и победила в третьей партии

  • 19.08.2018 23:19
  • 696 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Jimmie48 Photography. Кики Бертенс
© Jimmie48 Photography. Кики Бертенс
Представительница Нидерландов Кики Бертенс выиграла хардовый турнир серии Премьер 5 в Цинциннати. В финальном поединке 17-я ракетка мира обыграла лидера мировой классификации Симону Халеп из Румынии.
 
Цинциннати. Финал
Кики Бертенс (Нидерланды) – Симона Халеп (Румыния) – 2:6, 7:6(6), 6:2
Бертенс снова очень долго входила в игру, чем и воспользовалась Халеп. Румынка в первых семи геймах допустила всего 1 невынудженную ошибку при 94% точности первой подачи. У соперницы не было шансов и партия быстро пошла в копилку первой ракетки мира.
 
Во второй все уже было не так однозначно. Кики повела 4:1 с одним брейком, но Симоне удалось выйти на 4:4. В девятом гейме румынка имела брейкпоинт, который остался нереализованным. А уже в следующем гейме представительница Нидерландов заработала сетбол, но и он остался лишь возможностью. Партия перешла на тай-брейк, во время которого шла более-менее равная борьба. Бертенс вела 5:3, но проиграла 3 очка подряд, после чего Халеп уже принимала на матч. Кики взяла себя в руки, выиграла две свои подачи и первой заработала преимущество в 2 очка – 8:6.
 
В третьей партии ситуация с 4:1 повторилась, но на этот раз нидерландка не позволила себя догнать, да и Халеп сыграла не так сильно. Как итог – заслуженная победа Бертенс на турнире, где она обыграла четырех теннисисток из первой десятки (Возняцки, Свитолина, Квитова и Халеп).
 
 
Со следующей недели 26-летняя Бертенс поднимется на 13 место в мировом рейтинге, установив личный рекорд. До этого лета Кики проиграла все 11 матчей игрокам из топ-10 на быстрых покрытиях. В этом году у нее уже восемь побед в восьми матчах, учитывая дебютный триумф в поединках с лидером рейтинга WTA.
 
Это самая значимая победа Бертенс в карьере, ранее ее лучшим достижением была победа в нынешнем году на грунтовом Премьере в Чарльстоне. 
 
Халеп проиграла третий финал в Цинциннати за 4 года (Серене Уильямс в 2015-м и Гарбинье Мугурусе в 2017-м).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.