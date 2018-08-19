Бертенс выиграла турнир в Цинциннати, обыграв в финале Халеп

Представительница Нидерландов Кики Бертенс выиграла хардовый турнир серии Премьер 5 в Цинциннати. В финальном поединке 17-я ракетка мира обыграла лидера мировой классификации Симону Халеп из Румынии.

Цинциннати. Финал

Кики Бертенс (Нидерланды) – Симона Халеп (Румыния) – 2:6, 7:6(6), 6:2

Бертенс снова очень долго входила в игру, чем и воспользовалась Халеп. Румынка в первых семи геймах допустила всего 1 невынудженную ошибку при 94% точности первой подачи. У соперницы не было шансов и партия быстро пошла в копилку первой ракетки мира.

Во второй все уже было не так однозначно. Кики повела 4:1 с одним брейком, но Симоне удалось выйти на 4:4. В девятом гейме румынка имела брейкпоинт, который остался нереализованным. А уже в следующем гейме представительница Нидерландов заработала сетбол, но и он остался лишь возможностью. Партия перешла на тай-брейк, во время которого шла более-менее равная борьба. Бертенс вела 5:3, но проиграла 3 очка подряд, после чего Халеп уже принимала на матч. Кики взяла себя в руки, выиграла две свои подачи и первой заработала преимущество в 2 очка – 8:6.

В третьей партии ситуация с 4:1 повторилась, но на этот раз нидерландка не позволила себя догнать, да и Халеп сыграла не так сильно. Как итог – заслуженная победа Бертенс на турнире, где она обыграла четырех теннисисток из первой десятки (Возняцки, Свитолина, Квитова и Халеп).

Со следующей недели 26-летняя Бертенс поднимется на 13 место в мировом рейтинге, установив личный рекорд. До этого лета Кики проиграла все 11 матчей игрокам из топ-10 на быстрых покрытиях. В этом году у нее уже восемь побед в восьми матчах, учитывая дебютный триумф в поединках с лидером рейтинга WTA.

Это самая значимая победа Бертенс в карьере, ранее ее лучшим достижением была победа в нынешнем году на грунтовом Премьере в Чарльстоне.

Халеп проиграла третий финал в Цинциннати за 4 года (Серене Уильямс в 2015-м и Гарбинье Мугурусе в 2017-м).