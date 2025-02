Экс-первая ракетка после разгромного поражения заявила о завершении карьеры

Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп (Румыния, WTA 870) объявила о завершении карьеры.

4 февраля 33-летняя представительница Румынии разгромно проиграла Лючии Бронцетти (Италия, WTA 72) в 1-м раунде турнира WTA 250 в Клуж-Напоке. В послематчевом интервью на корте Симона заявила, что уходит из профессионального тенниса.

На счету Симоны 24 трофея на уровне WTA. Она дважды становилась чемпионкой турниров серии Grand Slam. В 2019 году она выиграла трофей вначале на Ролан Гаррос, а затем и на Уимблдоне.

В октябре 2022 года Халеп дисквалифицировали за положительную допинг-пробу. Она вернулась в марте, спустя 1.5 года. С момента своего камбека на про-уровень Симона провела шесть поединков и выиграла всего один. В последнее время ее беспокоили травмы плеча и колена, в частности из-за этих повреждений она пропустила Australian Open и всю австралийскую серию турниров.

After her match today at the Transylvania Open Simona Halep announced her retirement. pic.twitter.com/pjej7EAgs6