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WTA
04 февраля 2025, 21:54 | Обновлено 04 февраля 2025, 22:06
1019
1

Экс-первая ракетка после разгромного поражения заявила о завершении карьеры

Халеп не сумела удачно стартовать на турнире в Клуж-Напоке и объявила об уходе из тенниса

04 февраля 2025, 21:54 | Обновлено 04 февраля 2025, 22:06
1019
1
Экс-первая ракетка после разгромного поражения заявила о завершении карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп

Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп (Румыния, WTA 870) объявила о завершении карьеры.

4 февраля 33-летняя представительница Румынии разгромно проиграла Лючии Бронцетти (Италия, WTA 72) в 1-м раунде турнира WTA 250 в Клуж-Напоке. В послематчевом интервью на корте Симона заявила, что уходит из профессионального тенниса.

На счету Симоны 24 трофея на уровне WTA. Она дважды становилась чемпионкой турниров серии Grand Slam. В 2019 году она выиграла трофей вначале на Ролан Гаррос, а затем и на Уимблдоне.

В октябре 2022 года Халеп дисквалифицировали за положительную допинг-пробу. Она вернулась в марте, спустя 1.5 года. С момента своего камбека на про-уровень Симона провела шесть поединков и выиграла всего один. В последнее время ее беспокоили травмы плеча и колена, в частности из-за этих повреждений она пропустила Australian Open и всю австралийскую серию турниров.

Getty Images/Global Images Ukraine. Лючия Бронцетти и Симона Халеп
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп
Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп
Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп
Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп
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Симона Халеп завершение карьеры WTA Клуж-Напока Лючия Бронцетти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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C.Пеклов
Не пішла гра чогось .НІ-ні допінг тут ні до чого...А Еліну чомусь жаль,скілька раз Сима перекривала шлях до титулу...
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