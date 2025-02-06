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WTA
06 февраля 2025, 04:56 |
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Халеп пояснила, почему вдруг решила завершить карьеру

4 февраля Симона проиграла Лючии Бронцетти на турнире в Клуж-Напоке

06 февраля 2025, 04:56 |
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Халеп пояснила, почему вдруг решила завершить карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп

Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп прокомментировала решение завершить профессиональную карьеру:

«Я не знаю, что сейчас испытываю: грусть или радость. Мне кажется, и то, и другое. Я принимаю это решение с тяжелым сердцем, но я всегда реалистично себя оценивала. Мое тело не выдерживает нагрузок, необходимых для возвращения на прежний уровень. Я была на этом уровне и знаю, как тяжело на него выйти.

Именно поэтому я хотела приехать сегодня сюда, в Клуж-Напоку, чтобы сыграть перед вами и попрощаться на корте. Даже если я выступила не очень хорошо, я сделала от всего сердца, и я очень рада, что вы пришли. Кто знает, может быть, я еще вернусь, но пока я играю здесь в последний раз. Я не хочу плакать, это прекрасный момент. Я была первой в мире и выиграла турниры Grand Slam – это все, чего я хотела.

Жизнь продолжается, есть жизнь и после тенниса. Я надеюсь, что мы с вами еще увидимся. Конечно, я продолжу играть в теннис, но чтобы быть конкурентоспособной, нужно гораздо больше, и в данный момент это невозможно.

Я спокойна и чиста. Допинговый скандал не повлиял на меня психологически, но не позволил мне выступать в туре. Мне нужен отдых, я эмоционально вымотана. Я не хочу строить никаких планов, мы не знаем, что произойдет в жизни, но я попрощалась перед болельщиками в Клуж-Напоке. Это правильное завершение, потому что если ты не тренируешься каждый день, ты не справишься.

Не хочу, чтобы все казалось слишком простым. Я испытываю много разных чувств, у меня большой опыт. Я реалистка и знаю, сколько нужно работать. Моя голова и тело больше к этому не готовы. Я полностью реализовалась в профессиональном спорте, поэтому мне было легко принять решение. Я поняла, как трудно мне было последние 15 лет. Возможно, жизнь – это что-то другое. Я хочу наслаждаться тем, что чувствую сейчас. Мне кажется, пришло время взглянуть в другом направлении».

4 февраля Симона проиграла Лючии Бронцетти в 1-м раунде турнира WTA 250 в Клуж-Напоке и в интервью на корте объявила об уходе из тенниса.

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Симона Халеп завершение карьеры WTA Клуж-Напока
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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