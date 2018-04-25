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Барселона. Джокович проиграл 140-й ракетке мира

Сербский теннисист уступил в первом же мачте на турнире ATP-500

  • 25.04.2018 16:15
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Getty Images. Новак Джокович
© Getty Images. Новак Джокович

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович проиграл во втором круге турнира в Барселоне. Сербский теннисистк уступил словаку Мартину Клижану, занимающему 140-е место в рейтинге ATP. Матч продолжался 1 час 41 минуту.

Барселона. 2-й круг
Новак Джокович (Сербия) – Мартин Клижан (Словакия) –  2:6, 6:1, 3:6

Напомним, на прошлой неделе Джокович вылетел из Мастерса в Монте-Карло от Доминика Тима. Таким образом, это второе его поражение подряд.

В третьем круге турнира в Барселоне Мартин Клижан сыграет с испанцем Фелисиано Лопесом.

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Источник — Sport.ua

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