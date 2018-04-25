Барселона. Джокович проиграл 140-й ракетке мира

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович проиграл во втором круге турнира в Барселоне. Сербский теннисистк уступил словаку Мартину Клижану, занимающему 140-е место в рейтинге ATP. Матч продолжался 1 час 41 минуту.
Барселона. 2-й круг
Новак Джокович (Сербия) – Мартин Клижан (Словакия) – 2:6, 6:1, 3:6
Напомним, на прошлой неделе Джокович вылетел из Мастерса в Монте-Карло от Доминика Тима. Таким образом, это второе его поражение подряд.
В третьем круге турнира в Барселоне Мартин Клижан сыграет с испанцем Фелисиано Лопесом.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.