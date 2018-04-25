Барселона. Джокович проиграл 140-й ракетке мира

Справжні вболівальники ніколи не кинуть свій клуб, ти звичайний "кузьміч"

Ох и бомбит дырко фанов. Красава Павелко знатно поджог задний проход голубятне!

Сурок ти послідня людина весь мир в шоке лутше поділився а не посліднє от дітей забирать...

Кеэвскиє позорники

Давно нет моей любимой команды ДИНАМО Киев. Есть команда динамо суркис. ЕЕ я терпеть не могу. Бол...

"украинский футбол получил от братьев Суркис...Три громких скандала:... и вот сейчас — сканд...