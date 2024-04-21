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ATP
21 апреля 2024, 17:10 | Обновлено 21 апреля 2024, 17:18
485
0

Стефанос Циципас – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Барселоне

21 апреля 2024, 17:10 | Обновлено 21 апреля 2024, 17:18
485
0
Стефанос Циципас – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд

21 апреля состоится финал на турнире ATP 500 в Барселоне (Испания).

В матч за титул сразятся пятый сеяный Стефанос Циципас и третий номер посева Каспер Рууд. Время начала поединка – 17:10 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 5-я встреча теннисистов, счет равный.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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