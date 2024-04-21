Стефанос Циципас – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 апреля состоится финал на турнире ATP 500 в Барселоне (Испания).

В матч за титул сразятся пятый сеяный Стефанос Циципас и третий номер посева Каспер Рууд. Время начала поединка – 17:10 по Киеву.

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Это будет 5-я встреча теннисистов, счет равный.

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