Стефанос Циципас – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Барселоне
21 апреля состоится финал на турнире ATP 500 в Барселоне (Испания).
В матч за титул сразятся пятый сеяный Стефанос Циципас и третий номер посева Каспер Рууд. Время начала поединка – 17:10 по Киеву.
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Это будет 5-я встреча теннисистов, счет равный.
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