Взял реванш. Стал известен победитель крупного турнира в Барселоне

21 апреля состоялся финальный матч на грунтовом турнире АТР 500 в Барселоне (Испания).

В поединке за трофей 6-й номер рейтинга АТР Каспер Рууд из Норвегии обыграл 7-ю ракетку мира Стефаноса Циципаса из Греции в двух сетах за 1 час и 31 минуту.

АТР 500 Барселона. Грунт. Финал

Стефанос Циципас (Греция) [5] – Каспер Рууд (Норвегия) [3] – 5:7, 3:6

Это была 7-я встреча теннисистов. Рууд выиграл 3-й очный поединок.

Неделей ранее соперники играли между собой в финале престижного турнира в Монте-Карло. Тогда победу в двух партиях одержал Циципас.

Рууд впервые выиграл трофей выше категории АТР 250. Для Каспера это первый титул в сезоне и 11-й в карьере.

