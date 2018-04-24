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Штутгарт. Костюк сыграет с Гарсией

Француженка одолела Марию Шарапову и вышла во второй круг, где сыграет с украинкой

  • 24.04.2018 18:37
  • 1319 просмотров
  • 2 комментария
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Instagram. Каролин Гарсия
© Instagram. Каролин Гарсия

В матче первого раунда турнира серии Premier в Штутгарте экс-первая ракетка мира, Мария Шарапова стартовала удачно. Россиянка выиграла первый сет со счетом 6:3. Но во второй партии Каролин Гарсия выиграла тай-брейк. А в третьем сете дожала соперницу.

Штутгарт. Первый круг
Каролин Гарсия (Франция) – Мария Шарапова (Россия) - 3:6, 7:6, 6:4
 
 
Во втором круге Гарсия сыграет с 15-летней украинкой Мартой Костюк, которая в первом раунде обыграла Антонию Лоттнер.
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    brighi10
    online
      brighi10, 24.04.2018 19:08
    +6
    жаль...хотелось что бы Марта зарубилась с мельдониевым шкафом
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    B.Borg
    online
    B.Borg, 24.04.2018 19:51
    +1
    Может и к лучшему, что Гарсия. Психологически Марте с ней, несколько, удобней: тут и возраст и отствие громких титулов. Играть с легендарными тётками для юной звезды немного рано. Звон медалей будет отвлекать (как на собачей выставке). Уровень игры Марты позволяет рассчитывать на победу. До четверга есть время отдохнуть от успехов и подготовиться. Независимо от итогов турнира, результаты Марты в Штутгарте блестящие. Просим продолжения.
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