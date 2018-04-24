Штутгарт. Костюк сыграет с Гарсией

В матче первого раунда турнира серии Premier в Штутгарте экс-первая ракетка мира, Мария Шарапова стартовала удачно. Россиянка выиграла первый сет со счетом 6:3. Но во второй партии Каролин Гарсия выиграла тай-брейк. А в третьем сете дожала соперницу.
Штутгарт. Первый круг
Каролин Гарсия (Франция) – Мария Шарапова (Россия) - 3:6, 7:6, 6:4
Во втором круге Гарсия сыграет с 15-летней украинкой Мартой Костюк, которая в первом раунде обыграла Антонию Лоттнер.
Источник — Sport.ua
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