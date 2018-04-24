Штутгарт. Костюк сыграет с Гарсией

Я бы посоветовал Динамо обратить внимание на своих игроков.Как по мне то Мбокани заслуживал пряму...

а ми просили тебе нам поради давати?

Думал у Эстонии вообще нет хоккея. Писец вместе с кандыком!

Я бы не сказал что должна обыгрывать!Вот у Костюк как раз таки большие проблемы с первой подачей,...

Конечно "должна выносить " - перебор, но чтобы не было шансов (+женский теннис) я б не ...

На післяматчевому інтервю трималась дуже впевнено як на її вік - не "ееекала", не тушув...