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ФОТО ДНЯ. Федерер встретился с президентом Замбии

Во время своего отпуска швейцарец занимается благотворительностью

  • 23.04.2018 14:05
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Метки
facebook. Роджер Федерер
© facebook. Роджер Федерер
Швейцарский теннисист Роджер Федерер в минувшие выходные посетил Замбию. В африканской стране действует благотворительный фонд спортсмена, созданный в 2011 году.
 
«Изначально Федерер говорил, что прилетит после турнира в Майами, но ему пришлось немного отложить поездку. Наконец он прилетел. Мы очень рады, что Федерер навестил нас. Он мотивирует детей заниматься спортом», — написал у себя в «твиттере» президент Ассоциации тенниса Замбии Уэйн Мсиска.
 
Швейцарский теннисист встретился с президентом Замбии Эдгаром Лунгу. В ближайшие дни Федерер планирует посетить школы, которые были взяты под патронаж благотворительным фондом. Организация теннисиста вложила в повышение качества образования детей в Замбии 5,8 млн долларов.
 
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Источник — Чемпионат

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