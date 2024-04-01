Джокович побьет возрастной рекорд Федерера в статусе первой ракетки мира
Новак продолжает погоню за рекордами швейцарца
Несмотря на отказ от участия в Открытом чемпионате Майами, Новаку Джоковичу хватило запаса очков, чтобы гарантировать себе рекордную 419-ю неделю на вершине рейтинга ATP.
Это позволит сербу побить еще один исторический теннисный рекорд. Теперь он станет самым возрастным номером 1 в мире в одиночном разряде в мужском теннисе.
В воскресенье Джокович побьет рекорд, установленный Роджером Федерером в июне 2018 года, когда швейцарец на одну неделю вернулся на первую строчку рейтинга, 310-ю и последнюю для себя неделю на вершине рейтинга.
Федереру на момент установления рекорда не исполнилось и 37 лет, а Джокович, которому в следующем месяце исполнится 37 лет, имеет возможность продлить этот рекорд еще больше.
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