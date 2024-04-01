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  4. Рейтинг ATP. Синнер обошел Алькараса и стал второй ракеткой мира
ATP
01 апреля 2024, 10:49 |
192
0

Рейтинг ATP. Синнер обошел Алькараса и стал второй ракеткой мира

Григор Димитров впервые с 2018-го вернулся в топ-10

01 апреля 2024, 10:49 |
192
0
Рейтинг ATP. Синнер обошел Алькараса и стал второй ракеткой мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Две прошлые недели мужчины провели на кортах хардового Мастерса в Майами.

Победителем соревнований во Флориде стал итальянец Янник Синнер. Благодаря этому успеху он обошел в рейтингу Карлоса Алькараса и впервые в карьере стал второй ракеткой мира. Финалист Григор Димитров впервые с 2018-го вернулся в топ-10, вытеснив Алекса де Минаура.

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то Виталий Сачко опустился на 12 позиций, Илья Марченко – на одну. Третьей ракеткой Украины стал Вадим Урсу, который в очередной раз обновил личный рекорд. Также улучшил свое положение Юрий Джавакян. Алексей Крутых, Вячеслав Белинский, Георгий Кравченко и Владислав Орлов опустились по сравнению с предыдущей редакцией рейтинга.

Десять лучших украинцев в рейтинге ATP

В Чемпионской гонке полуфиналист турнира в Майами Даниил Медведев поднялся на второе место, потеснив Карлоса Алькараса и Александра Зверева. Григор Димитров оказался сразу на шестой позиции.

Чемпионская гонка ATP

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Илья Марченко рейтинг ATP Вадим Урсу Александр Зверев Юрий Джавакян Алексей Крутых Вячеслав Белинский Алекс де Минаур Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Владислав Орлов Виталий Сачко Карлос Алькарас (теннисист) Янник Синнер Григор Димитров
Источник Sport.ua
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