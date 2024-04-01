Рейтинг ATP. Синнер обошел Алькараса и стал второй ракеткой мира

Две прошлые недели мужчины провели на кортах хардового Мастерса в Майами.

Победителем соревнований во Флориде стал итальянец Янник Синнер. Благодаря этому успеху он обошел в рейтингу Карлоса Алькараса и впервые в карьере стал второй ракеткой мира. Финалист Григор Димитров впервые с 2018-го вернулся в топ-10, вытеснив Алекса де Минаура.

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то Виталий Сачко опустился на 12 позиций, Илья Марченко – на одну. Третьей ракеткой Украины стал Вадим Урсу, который в очередной раз обновил личный рекорд. Также улучшил свое положение Юрий Джавакян. Алексей Крутых, Вячеслав Белинский, Георгий Кравченко и Владислав Орлов опустились по сравнению с предыдущей редакцией рейтинга.

Десять лучших украинцев в рейтинге ATP

В Чемпионской гонке полуфиналист турнира в Майами Даниил Медведев поднялся на второе место, потеснив Карлоса Алькараса и Александра Зверева. Григор Димитров оказался сразу на шестой позиции.

Чемпионская гонка ATP