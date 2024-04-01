Как украинки Майами играли, респект Димитрову, титул Синнера, Коллинз – вау

Последние две недели марта теннисисты и теннисистки соревновались на престижном хардовом турнире в Майами (США). Без сенсаций не обошлось, а украинки кое-как, но все же заявили о себе. Разбираемся по порядку...!

WTA 1000 Майами

Возможно, 2024 год станет для женского украинского тенниса наиболее успешным за всю историю. Конечно, вряд ли украинки и, в частности, сама Элина, смогут повторить успехи Свитолиной в 2017-2020 годах, но вот показывать хороший уровень и доходить до финальных стадий топ-турниров – вполне возможно.

В Майами от украинок ждали многого. Получилось ли? Скорее нет, чем да. В одиночном разряде Украину представили 4 теннисистки: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина. Должна была сыграть и Марта Костюк, которую я лично недавно назвал лучшей теннисисткой Украины наравне с Элиной и надеялся как минимум на четвертьфинал в Майами, но она снялась из-за болезни. Ну что ж, здоровья и скорейшего выздоровления!

Свитолина провалилась? Эту фразу можно было написать в заголовок, но ведь не совсем правильно делать акцент именно на неудаче Элины. Наша первая ракетка получила в соперницы в 1/32 финала Наоми Осаку. Японка, безусловно, очень статусная. Но это же не та самая Наоми, которая доминировала в теннисе вместе с Эшли Барти до прихода Иги Свентек! Это японка, у которой проблемы с ловкостью и физикой, это японка, которая только недавно вернулась в теннис, ну и в конце концов японка, которую можно и нужно обыгрывать. Свитолина не справилась с этой задачей. Украинка поздно вошла в игру (в принципе, только во втором сете), а Осака, как она затем и заявила, провела свой лучший матч после декрета. Многие писали, что Осака в состоянии выиграть турнир. Но по итогу она уже в следующем раунде проиграла Каролин Гарсии.



Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака и Элина Свитолина

Возвращаясь к фразе «Свитолина провалилась». Если бы Элина прошла Осаку, дальше была бы Гарсия, еще дальше – Коко Гофф, а еще дальше – Даниэль Коллинс... Безумно сложная сетка. Элина конечно могла бы обыграть каждую из них, но явно не по порядку. Не намекаю на то, что Свитолина специально «слилась» для качественной подготовки к Чарльстону и матчу за сборную, но задайте себе вопрос, только честно: на какой стадии вы видели Элину при такой сетке? (Эли, кстати, снова попала в половину Иги Свентек).

Даяна Ястремская... Сколько там уже шансов ей давали доказать, что Australian Open – не случайность? 3,4,5? Ну не идет игра у Даяны, что тут скажешь. Дарью Сэвилл, которая находится за пределами топ-100, еле домучала в двух сетах (7:5, 7:5). А по уровню игру – слабо, не то. С Саккари – абсолютно заслуженное поражение. Счет то может и близкий, но украинка по ходу всей встречи была в роли догоняющей. Посмотрим, что будет в Чарльстоне, может серый (зеленый) грунт поможет, но пока выглядит все сумбурно...



Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремсая

Ангелина Калинина удивила. Каролин Возняцки на старте выглядела проходимой, но украинке пришлось делать камбек с 2:5 во втором сете и уходить с матчбола. Многие статистические ресурсы (FlashScore к примеру) даже записали победу Возняцки и сделали рассылку уведомлений об успехе экс-первой ракетки мира всем встревоженным украинским фанам, которые уже верили в камбек. А Ангелина взяла и обрадовала всю Украину, выиграв в марафонском матче за 3 часа и 20 минут!

Признаюсь честно, в победу Калининой в матче со второй ракеткой мира Ариной Соболенко, а тем более после такой игры с Возняцки, я не верил. Даже несмотря на все личные проблемы Арины (смерть парня, ну или уже на тот момент бывшего). Это вторая ракетка, чемпионка Australian Open с мощным теннисом. Я про теннис, не про внешний вид представительницы картофельной республики. Но Ангелина взяла и бахнула Соболенко, заставив белоруску опозориться на весь мир (но, конечно же, всем безумно жалко бедную Арину). Арина обматерила судью, разбила ракетку, да и играла слабо. В общем – так и надо этой Соболенко, Калинина – молодец!



Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

А вот с Юлией Путинцевой... Может усталость, может банальное невезение, но Ангелина проиграла представительнице Казахстана, которое только и умеет, что просто перебивать сетку и камонить после каждой ошибки соперницы (все просто – своих виннерсов нет). Ангелина проиграла первый сет, но уже во втором казалось, что она нашла свой теннис. Но пару ошибок, и счет с 4:1 стал равным. Но и потом у Калининой было 2 сетбола (по 1 в 11-м и 12-м геймах на приеме). В 12-м был очень обидный аут на сет-поинте. Если бы корт был длиннее всего на пару миллиметров... В итоге обидное поражение, после которого нужно сделать правильные выводы. Лично у меня к Ангелине только одна большая просьба – работать и работать над физикой, ее, к сожалению, не хватает.

Леся Цуренко – эталон украинского тенниса. 34 года, а могет же! Магду Линетт на старте обыграла в непростом матче за 2 часа и 25 минут и казалось, что и Грет Миннен, которая заменили Барбору Крейчикову, можно проходить. Но, увы. После первого сета, в котором украинка не сумела подать на матч при 5:3 (40:30), она поплыла. С Лесей разговор короткий. Или не критикуем, или отправляем на «пенсию», напоминая ей о том, что пора завершать карьеру. Думаю, Цуренко заслужила уважение и на то, чтобы и дальше продолжать зарабатывать теннисом, доходя максимум до 2-го / 3-го раунда на подобных турнирах.



Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Соревнования в Майами выиграла... Даниэль Коллинс! Да-да, та самая «мечта фармацевта», та, кто анонсировала уход из тенниса уже в этом году. 30-летняя американка выиграла крупнейший титул в карьере. Да еще и в своем родном штате – Флориде! На церемонии награждения она сияла и расплывалась в улыбке, но... Но не передумала на счет своего ухода. Коллинс хочет стать мамой, и это круто. Конечно обидно, что теперь, когда Даниэль выиграла такой трофей, мы не сможем увидеть ее на кортах условно после US Open.

Отдельный респект Даниэль за то, что выбила трех кацапок на путу к финалу, а в финале обыграла уроженку москвы Елену Рыбакину. За 7 матчей американка отдала всего 1 сет и то, на старте турнира своей соотечественнице Бернарде Пере! Невероятная неделя, крутой теннис и просто вау!



Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинс

Что касается парного разряда, то тут очень удивил тандем Ястремская и Калинина. Даяна и Ангелина дошли до четвертьфинала турнира, закрыв на своем пути дуэты Доулхайд / Кравчик и Меличар / Перес. Были близки украинки и к победе над Мухаммад / Паркс, но во втором сете отдали преимущество 3:1, проиграв 5 геймов подряд. Супертай-брейк получился для Ястремской и Калининой явно не супер – 6:10.

В паре Украину также представили и сестры Киченок. Надежда и ее напарница У Фансень в 1-м раунде проиграли дуэту Сюко Аояма / Александра Крунич, а Людмила и Алена Остапенко на старте вылетели от Софии Кенин и Бетани Маттек-Сэндс.

ATP 1000 Майами

Кто-то сомневался вообще в триумфе Янника Синнера? Его мог бы остановить только Карлос Алькарас, но даже после титула в Индиан-Уэллс испанец не выглядел для меня тем самым Карлитосом, который брал Уимблдон, US Open и закрывал топового Новака Джоковича. У Синнера были проблемы только с Таллоном Грикспором, который взял первый сет и даже вел на приеме в 1-м гейме второй партии 30:0. Но Янник вернулся в игру, взял вторую партию и в третьем размазал соперника, которого уже просто не хватало...

А вот самой легкой победой для Янника оказалась виктория над нейтралом Даниилом Медведевым. Приятно, ничего не скажешь. Доминирующий стиль и как итог – 6:1, 6:2. А ведь Медведев – прошлогодний чемпион Майами и самопровозглашенный «хардовый специалист». Как там говорится, туда его?

Синнер взял 13-й титул в карьере и 3-й в 2024 году, добавив триумф во Флориде в коллекцию к Australian Open и Роттердаму. 22 победы в 23 матчах. Гений. С понедельника станет второй ракеткой мира и я готов прямо сейчас отдать ему US Open. На траве и грунте (Уимблдон и Ролан Гаррос), конечно, будет посложнее. Вообще интересно, как Синнер покажет себя на грунтовом отрезке сезона. Пропустит ли Алькараса, или может Джокович вернется доминировать? Еще там где-то есть Надаль, но при всем уважении к Рафе, он может и не вернуться вовсе (с Майами, кстати, он снялся, хотя приехал готовиться рановато).



Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер и Григор Димитров

В финале Янник выиграл у Григора Димитрова. Бейби-Фед удивил и ему можно выразить только респект. 32-летний болгарин с понедельника впервые за 282 недели вернется в топ-10 рейтинга АТР. Еще на старте сезона Димитров говорил, что ему безумно сложно будет играть в 2024 году, особенно когда столько молодых игроков, а в итоге 20 побед, титул в Брисбене и финал в Майами.

Болгарин закрыл трех топовых теннисистов: Хуберта Хуркача, Карлоса Алькараса и Александра Зверева. На Янника уже не хватило, но и Синнер играл великолепно.

Возвращение Симоны Халеп

Симона Халеп после относительно длинной дисквалификации провела первый матч. На старте тысячника в Майами она встретилась с Паулой Бадосой.

Бывшая первая ракетка мира выиграла первый сет и смотрелось очень даже хорошо. Но вот дальше получалось далеко не все. Как итог – поражение со счетом 6:1, 4:6, 3:6.

Симона была заявлена на матч сборной Румынии против Украины, который состоится во вторую неделю апреля. Но из-за проблем с физическим состоянием отказалась выступать. В принципе, хорошая новость для украинок, но Халеп можно пожелать только здоровья и скорейшего возвращения на корт. Было безумно приятно видеть ее!

Новак Джокович завершил сотрудничество с Гораном Иванишевичем

Первая ракетка мира Новак Джокович объявил об окончании сотрудничества с Гораном Иванишевичем. Они работали вместе шесть лет, за это время серб выиграл 12 титулов Grand Slam.

«Я хорошо помню тот момент, когда предложил Горану стать частью моей команды. Это было в 2018 году, мы с Марьяном [Вайдой] искали что-то новое для нашего дуэта. На самом деле работа с Гораном не только помогла нам улучшить подачу, но и принесла много радости, смеха, первое место в рейтинге, рекорды и еще 12 побед на турнирах Grand Slam. А драматичные моменты я упомянул? Мои болельщики точно это знают. Несколько дней назад мы с Гораном решили прекратить сотрудничество. Мы пережили взлеты и падения на корте, но наша дружба всегда была крепкой», – написал Джокович в инстаграме.

Ноле вскоре намекнул, что может и не будет брать себе нового тренера:

«У меня до сих пор нет чёткого представления о том, кто будет новым тренером, и будет ли он вообще. Тренеры у меня были с детства, сейчас я стараюсь опираться на свои ощущения и самостоятельно решать, что мне нужно, что для меня комфортнее. Если кто-то присоединится к команде, об этом будет сообщено», – заявил Джокович.

Пойдет ли на пользу? Время покажет. Но Янник Синнер, Карлос Алькарас и Александр Зверев жестко поджимают и наступают на пятки. Ноле готовится к грунту и это одна из немногих оставшихся для него возможностей вернуть уверенность себе в том, что он как минимум еще на год останется на вершине рейтинга АТР.

Украинцы на челленджерах, турнирах ITF и WTA 125

Катарина Завацкая на прошлой неделе заявилась на 125-тысячник в Сан-Луис-Потосе (Мексика) и уже в 1-м раунде квалификации (!) проиграла Анке Алексии Тодони. Вообще, Завацкая проводит слабый 2024 год. Возможно, это связано с помолвкой. Но надеемся на улучшение результатов. С понедельника она сыграет в Боготе на турнире WTA 250, где уже преодолела сито квалификации.

Юлия Стародубцева выступила на турнире в Мексике, также неудачно. Украинка попала в основу, где в 1/16 финала сыграла против Франчески Джонс. Юлия уступила британке в двух партиях, хотя считалась небольшой фавориткой. Вообще, Стародубцева после АО 2024 все никак не может найти свою игру. Будем ждать грунт, Стародубцева, как и Завацкая, выступит в Богате.

Некогда лидер мужского тенниса Украины Алексей Крутых пока что продолжает разочаровывать, но по сравнению с провальным стартом 2024 года проблески какие-то есть. Двумя неделями ранее украинец заявился на челленджер в Задаре, где прошел квалификацию, но в 1-м раунде основы проиграл Йонасу Форейтейку. Вообще Йонас в этом сезоне в третий раз сыграл с украинцем. До этого он дважды выигрывал у Юрия Джавакяна в Индии.

Вадим Урсу продолжает удачно заниматься любимым делом и отдыхать у моря. Украинец за 3 недели трижды дошел до финала 15-тысячника в Шарм-эш-Шейхе и выиграл 2 трофея. На его счету теперь 6 титулов в одиночном разряде за карьеру.

Мир тенниса вне корта

Элина Свитолина в Майами запомнилась не только матчем с Наоми Осакой, но и встречей с футболистом саудовского клуба «Аль-Хиляль» Неймаром и звездным баскетболистом «Майами Хит» Джимми Батлером.

Случилось это после матча ее мужа Гаэля Монфиса. Француз уступил Карлосу Алькарасу, а украинка поддерживала его с трибун.