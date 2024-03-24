ВИДЕО. Соболенко разбила ракетку после поражения от Калининой в Майами

Украинская теннисистка Ангелина Калинина одержала победу над второй ракеткой мира Ариной Соболенко в матче третьего раунда на турнире WTA 1000 в Майами – 6:4, 1:6, 6:1.

После финального розыгрыша Соболенко уничтожила свою ракетку, несколько раз со злости ударив ею о покрытие корта.

Отметим, что Арина на этой неделе играла в черном. В понедельник в Майами умер ее бывший бойфренд.