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  4. ВИДЕО. Соболенко разбила ракетку после поражения от Калининой в Майами
WTA
24 марта 2024, 06:30 |
1384
0

ВИДЕО. Соболенко разбила ракетку после поражения от Калининой в Майами

Арина была вне себя от ярости

24 марта 2024, 06:30 |
1384
0
ВИДЕО. Соболенко разбила ракетку после поражения от Калининой в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Украинская теннисистка Ангелина Калинина одержала победу над второй ракеткой мира Ариной Соболенко в матче третьего раунда на турнире WTA 1000 в Майами – 6:4, 1:6, 6:1.

После финального розыгрыша Соболенко уничтожила свою ракетку, несколько раз со злости ударив ею о покрытие корта.

Отметим, что Арина на этой неделе играла в черном. В понедельник в Майами умер ее бывший бойфренд.

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Источник Sport.ua
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