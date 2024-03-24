Большая победа. Калинина остановила Соболенко в дождливом Майами
Ангелина добыла самая высокорейтинговую победу в карьере
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№36 WTA) пробилась в 1/8 финала на турнире WTA 1000 в Майами.
В матче третьего раунда основы украинка переиграла «нейтральную» спортсменку Арину Соболенко (№2 WTA).
Майами. Третий круг
Ангелина Калинина (Украина) – Арина Соболенко – 6:4, 1:6, 6:1
Это была первая встреча теннисисток. После финального очка Соболенко разбила свою ракетку.
Ангелина провела седьмой матч в Майами за последние 3 года и выиграла пятую встречу.
Для Калининой это была самая высокорейтинговая победа в карьере. Ранее она трижды обыгрывала соперниц из первой десятки, и лишь раз – из топ-5.
В следующем раунде Калинина сразится против Юлии Путинцевой из Казахстана (№68 WTA).
Ангелина осталась последней из украинок в одиночной сетке соревнований в Майами. Ранее выбыли Элина Свитолина и Даяна Ястремская.
Отметим, что старт игрового дня сегодня задержали на несколько часов из-за обильных осадков.
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Геля класно відзахищалась, і в Уріночки почалися нерви.
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