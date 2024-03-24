Большая победа. Калинина остановила Соболенко в дождливом Майами

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№36 WTA) пробилась в 1/8 финала на турнире WTA 1000 в Майами.

В матче третьего раунда основы украинка переиграла «нейтральную» спортсменку Арину Соболенко (№2 WTA).

Майами. Третий круг

Ангелина Калинина (Украина) – Арина Соболенко – 6:4, 1:6, 6:1

Это была первая встреча теннисисток. После финального очка Соболенко разбила свою ракетку.

Ангелина провела седьмой матч в Майами за последние 3 года и выиграла пятую встречу.

Для Калининой это была самая высокорейтинговая победа в карьере. Ранее она трижды обыгрывала соперниц из первой десятки, и лишь раз – из топ-5.

В следующем раунде Калинина сразится против Юлии Путинцевой из Казахстана (№68 WTA).

Ангелина осталась последней из украинок в одиночной сетке соревнований в Майами. Ранее выбыли Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Отметим, что старт игрового дня сегодня задержали на несколько часов из-за обильных осадков.