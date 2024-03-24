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  4. Большая победа. Калинина остановила Соболенко в дождливом Майами
WTA
24 марта 2024, 05:42 | Обновлено 24 марта 2024, 06:35
6013
10

Большая победа. Калинина остановила Соболенко в дождливом Майами

Ангелина добыла самая высокорейтинговую победу в карьере

24 марта 2024, 05:42 | Обновлено 24 марта 2024, 06:35
6013
10
Большая победа. Калинина остановила Соболенко в дождливом Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№36 WTA) пробилась в 1/8 финала на турнире WTA 1000 в Майами.

В матче третьего раунда основы украинка переиграла «нейтральную» спортсменку Арину Соболенко (№2 WTA).

Майами. Третий круг
Ангелина Калинина (Украина) – Арина Соболенко – 6:4, 1:6, 6:1

Это была первая встреча теннисисток. После финального очка Соболенко разбила свою ракетку.

Ангелина провела седьмой матч в Майами за последние 3 года и выиграла пятую встречу.

Для Калининой это была самая высокорейтинговая победа в карьере. Ранее она трижды обыгрывала соперниц из первой десятки, и лишь раз – из топ-5.

В следующем раунде Калинина сразится против Юлии Путинцевой из Казахстана (№68 WTA).

Ангелина осталась последней из украинок в одиночной сетке соревнований в Майами. Ранее выбыли Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Отметим, что старт игрового дня сегодня задержали на несколько часов из-за обильных осадков.

Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

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WTA Майами Ангелина Калинина Арина Соболенко
Источник Sport.ua
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Комментарии 10
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Попандопуло из Одессы
А как достойно Геля закончила игру. Пока Кинг-Конг ломал свою ракетку, Геля медленно невозмутимо поручкалась с арбитром, даже не взглянув на припадочную.
Аж удовольствие получил.
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+8
Stanislav Matusevych
Дуже приємна перемога, все-таки вдалося використати, що білорусня була не у своїй тарілці. Хай вона там і залишається, а Ангеліна ще з однією русньою буде боротися далі.
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+7
Показать Скрыть 1 ответ
Elis
Величезна молодчина!!! Обрала правильну тактику, вивела бульбу з себе, і забрала матч. Вітаю з перемогою!
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+7
rizzo
Це щось неймовірне! Останнім часом так мало приводів для радості...
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+5
adidas777
Нарешті!Парашна мерзота повержена!
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+3
Falko
От, від кого найменше чекали. Але по грі так не зовсім ясно, хто з них друга ракетка світу.
Геля класно відзахищалась, і в Уріночки почалися нерви.
Путінцева особливо не вражає, тільки би фізики на неї вистачило, а там Азаренка чи Бултер - люди, в принципі, прохідні.
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+3
Serhii P.
несподівано, бульбозавр був не у формі )
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-1
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