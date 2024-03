Свитолина проиграла экс-первой ракетке мира на престижном турнире в Майами

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№17 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Майами.

В матче второго раунда основы украинка уступила экс-первой ракетки мира Наоми Осаке (№229 WTA).

Майами. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Наоми Осака (Япония) – 2:6, 6:7(5)

Это была 7-я встреча теннисисток, Осака выиграла в четвертый раз.

Отметим, что Элина проиграла 3 из 4 последних матчей. Наоми выиграла 7 поединок из 12 матчей после возвращения из декрета.

В следующем раунде Осака сразится против Каролин Гарсии (№27 WTA).

Ранее в третий круг в Майами пробились Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.

We 🫶 these moms! @naomiosaka books her spot into the next round after defeating Svitolina 6-2, 7-6(5). An EPIC performance from both players!#MiamiOpen pic.twitter.com/NTuNrdAtGV