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ATP
04 января 2025, 16:21 | Обновлено 04 января 2025, 16:34
592
0

Уроженец Киева удивил в Австралии: завершил карьеру и решил тренировать

Денис Кудла провел последний матч на про-уровне, выиграв микст за сборную США

04 января 2025, 16:21 | Обновлено 04 января 2025, 16:34
592
0
Уроженец Киева удивил в Австралии: завершил карьеру и решил тренировать
Getty Images/Global Images Ukraine. Дезире Кравчик и Денис Кудла

32-летний теннисист Денис Кудла провел последний матч в своей карьере.

Об этом уроженец Киева, семья которого в 1994 году иммигрировала в США, заявил после победы в смешанном парном поединке за сборную США в одном дуэте с Дезире Кравчик в полуфинальном матчевом противостоянии United Cup 2025 против команды Чехии.

Кроме того, Денис удивил своим следующим этапом в карьере, но уже тренерской – он станет коучем Рейлли Опелки. Опелка сейчас выступает на турнире АТР 250 в Брисбене, где дошел до финала и в 1/4 переиграл легендарного Новака Джоковича.

Кудла свой последний матч в одиночном разряде провел 4 ноября 2024 года, когда проиграл в 1/16 финала челленджера в Ноксвилле Митчеллу Крюгеру.

На момент окончания карьеры Денис занимает 262-е место в мировом рейтинге АТР. Его наивысшая позиция в карьере – 53-я строчка, которую он достиг в мае 2023 года. Он выиграл 72 поединка и проиграл 132 раза. За всю 16-летнюю карьеру Кудла заработал $4 647 695 за выступления как в одиночном, так и в парном разрядах.

Что касается титулов, то на счету Кудлы 9 трофеев на уровне челленджеров и 2 на соревнованиях серии ITF. Наилучший результат на турнирах Grand Slam – четвертьфинал Уимблдона в 2015 году.

Видеообзор последнего матча Кудлы в карьере

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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