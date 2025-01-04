Уроженец Киева удивил в Австралии: завершил карьеру и решил тренировать
Денис Кудла провел последний матч на про-уровне, выиграв микст за сборную США
32-летний теннисист Денис Кудла провел последний матч в своей карьере.
Об этом уроженец Киева, семья которого в 1994 году иммигрировала в США, заявил после победы в смешанном парном поединке за сборную США в одном дуэте с Дезире Кравчик в полуфинальном матчевом противостоянии United Cup 2025 против команды Чехии.
Кроме того, Денис удивил своим следующим этапом в карьере, но уже тренерской – он станет коучем Рейлли Опелки. Опелка сейчас выступает на турнире АТР 250 в Брисбене, где дошел до финала и в 1/4 переиграл легендарного Новака Джоковича.
Кудла свой последний матч в одиночном разряде провел 4 ноября 2024 года, когда проиграл в 1/16 финала челленджера в Ноксвилле Митчеллу Крюгеру.
На момент окончания карьеры Денис занимает 262-е место в мировом рейтинге АТР. Его наивысшая позиция в карьере – 53-я строчка, которую он достиг в мае 2023 года. Он выиграл 72 поединка и проиграл 132 раза. За всю 16-летнюю карьеру Кудла заработал $4 647 695 за выступления как в одиночном, так и в парном разрядах.
Что касается титулов, то на счету Кудлы 9 трофеев на уровне челленджеров и 2 на соревнованиях серии ITF. Наилучший результат на турнирах Grand Slam – четвертьфинал Уимблдона в 2015 году.
Видеообзор последнего матча Кудлы в карьере
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