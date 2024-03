Ястремская не смогла обыграть 9-ю ракетку мира в Майами

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№36 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Майами.

В матче 3-го раунда основы украинка проиграла Марии Саккари из Греции (№9 WTA).

Майами. Третий круг

Даяна Ястремская (Украина) – Мария Саккари (Греция) – 5:7, 4:6

Это была первая встреча теннисисток. Ястремская впервые сыграла в третьем раунде этого турнира

В 1/8 финала Саккари сразится против Анны Калинской (№25 WTA) или Алены Остапенко (№10 WTA).

На прошлой неделе гречанка дошла до финала турнира аналогичной категории в Индиан-Уэллс.

Hear her roar 💪@mariasakkari secures her place in the @MiamiOpen last 16 for the second time! pic.twitter.com/Jp0qeb7CKN