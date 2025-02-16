Рома планирует подать протест в УЕФА. Все из-за матча с Порту в Лиге Европы

Римская «Рома» планирует послать официальный протест в УЕФА по поводу матча Лиги Европы против португальского «Порту» (1:1). Об этом пишет Corriere dello Sport.

При счете 1:1 на 72-й минуте игры Штиллер выписал желтую карточку опорному полузащитнику «Ромы» Брайану Кристанте, ставшую для него второй в матче.

На последней минуте игры рефери также удалил одного из представителей технического персонала «Ромы». Футболисты «Ромы» в игре с «Порту» получили 7 желтых карточек и 1 красную.

После матча главный тренер «волков» Клаудио Раньери раскритиковал главного арбитра встречи Тобиаса Штиллера за судейство в пользу португальцев.