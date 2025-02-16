Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома планирует подать протест в УЕФА. Все из-за матча с Порту в Лиге Европы
Лига Европы
16 февраля 2025, 13:14 | Обновлено 16 февраля 2025, 13:15
1342
0

Рома планирует подать протест в УЕФА. Все из-за матча с Порту в Лиге Европы

Римскую команду не устроило судейство игры

16 февраля 2025, 13:14 | Обновлено 16 февраля 2025, 13:15
1342
0
Рома планирует подать протест в УЕФА. Все из-за матча с Порту в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Рома

Римская «Рома» планирует послать официальный протест в УЕФА по поводу матча Лиги Европы против португальского «Порту» (1:1). Об этом пишет Corriere dello Sport.

При счете 1:1 на 72-й минуте игры Штиллер выписал желтую карточку опорному полузащитнику «Ромы» Брайану Кристанте, ставшую для него второй в матче.

На последней минуте игры рефери также удалил одного из представителей технического персонала «Ромы». Футболисты «Ромы» в игре с «Порту» получили 7 желтых карточек и 1 красную.

После матча главный тренер «волков» Клаудио Раньери раскритиковал главного арбитра встречи Тобиаса Штиллера за судейство в пользу португальцев.

По теме:
Парма – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Раньери не выпустит Довбика в старте на следующий матч. Известна причина
«Можно найти лучше». В Италии Роме посоветовали продать Довбика
Порту - Рома Рома Рим Лига Европы Порту Клаудио Раньери УЕФА
Олег Вахоцкий Источник: Corriere dello Sport
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрока сборной Украины не выпустили за границу и доставили в ТЦК
Баскетбол | 16 февраля 2025, 11:38 9
Игрока сборной Украины не выпустили за границу и доставили в ТЦК
Игрока сборной Украины не выпустили за границу и доставили в ТЦК

Владимир Конев не смог пересечь границу вместе с другими баскетболистами

Карло АНЧЕЛОТТИ: «С ним вообще не о чем говорить»
Футбол | 15 февраля 2025, 20:46 7
Карло АНЧЕЛОТТИ: «С ним вообще не о чем говорить»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «С ним вообще не о чем говорить»

Тренер отреагировал на удаление Беллингема

Разминка перед возобновлением чемпионата. Шахтер на сборах обыграл Дилу
Футбол | 16.02.2025, 13:48
Разминка перед возобновлением чемпионата. Шахтер на сборах обыграл Дилу
Разминка перед возобновлением чемпионата. Шахтер на сборах обыграл Дилу
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед Арсенала и Ман Сити
Футбол | 16.02.2025, 10:35
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед Арсенала и Ман Сити
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед Арсенала и Ман Сити
«Только не плачь». Усик – Беринчику после поражения нокаутом от Дэвиса
Бокс | 15.02.2025, 19:42
«Только не плачь». Усик – Беринчику после поражения нокаутом от Дэвиса
«Только не плачь». Усик – Беринчику после поражения нокаутом от Дэвиса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не нужен. Ямал не хочет видеть нового игрока в Барселоне
Не нужен. Ямал не хочет видеть нового игрока в Барселоне
16.02.2025, 04:02
Футбол
Кейшон ДЭВИС: «Хочу обратиться к команде Беринчика. Украинцы не такие...»
Кейшон ДЭВИС: «Хочу обратиться к команде Беринчика. Украинцы не такие...»
14.02.2025, 13:33 2
Бокс
Зона вылета все дальше. Миколенко помог Эвертону победить в матче АПЛ
Зона вылета все дальше. Миколенко помог Эвертону победить в матче АПЛ
15.02.2025, 21:39 7
Футбол
ВИДЕО. Кейшон Дэвис нокаутировал Дениса Беринчика в 4-м раунде
ВИДЕО. Кейшон Дэвис нокаутировал Дениса Беринчика в 4-м раунде
15.02.2025, 06:51 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Первая ракетка мира Янник Синнер отстранен от тенниса
ОФИЦИАЛЬНО. Первая ракетка мира Янник Синнер отстранен от тенниса
15.02.2025, 11:47 30
Теннис
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. У Салаха теперь новый конкурент
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. У Салаха теперь новый конкурент
15.02.2025, 00:23
Футбол
ВИДЕО. Жена игрока Шахтера призналась, сколько ей нужно денег
ВИДЕО. Жена игрока Шахтера призналась, сколько ей нужно денег
14.02.2025, 13:38 17
Футбол
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
14.02.2025, 08:10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем