Тарас СТЕПАНЕНКО: «У нас с Динамо – один враг»

Бывший полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко, который сейчас выступает за турецкий «Эюпспор», рассказал, как война сблизила «горняков» и киевское «Динамо».

«Каждый знает кого-то, кто погиб. У нас в «Шахтере» есть два вратаря. Один недавно потерял отца в боях возле моего села, другой – брата.

Но это касается не только «Шахтера». В киевском «Динамо» есть игроки, у которых умерли родственники. Мы – соперники, но только в спортивном смысле. У нас – одна проблема, один и тот же враг.

Я чувствую, что мы – в одной команде для нашей страны. Я играю за сборную с игроками киевского «Динамо» и с некоторыми игроками моего возраста я подружился», – сказал 35-летний хавбек The National.

Сообщалось, что Степаненко передал свой номер в «Шахтере» другому игроку.