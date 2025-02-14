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  4. Тарас СТЕПАНЕНКО: «У нас с Динамо – один враг»
Украина. Премьер лига
14 февраля 2025, 22:51 |
1930
4

Тарас СТЕПАНЕНКО: «У нас с Динамо – один враг»

Игрок сборной Украины рассказал о войне

14 февраля 2025, 22:51 |
1930
4
Тарас СТЕПАНЕНКО: «У нас с Динамо – один враг»
ФК Шахтер. Тарас Степаненко

Бывший полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко, который сейчас выступает за турецкий «Эюпспор», рассказал, как война сблизила «горняков» и киевское «Динамо».

«Каждый знает кого-то, кто погиб. У нас в «Шахтере» есть два вратаря. Один недавно потерял отца в боях возле моего села, другой – брата.

Но это касается не только «Шахтера». В киевском «Динамо» есть игроки, у которых умерли родственники. Мы – соперники, но только в спортивном смысле. У нас – одна проблема, один и тот же враг.

Я чувствую, что мы – в одной команде для нашей страны. Я играю за сборную с игроками киевского «Динамо» и с некоторыми игроками моего возраста я подружился», – сказал 35-летний хавбек The National.

Сообщалось, что Степаненко передал свой номер в «Шахтере» другому игроку.

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Тарас Степаненко Шахтер Донецк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу российско-украинская война
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 4
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Серж
Это те террористы, с кем Пятов на посту обнимался вам враги? Это ваши друзья, дурачок.
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+1
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Fitness.sports
Ярмоленко плюс Степаненко равно дружба!
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+1
apepa
В украинском футболе два врага это кремлевские ублюдки суркис и ахметов! Ты это хотел сказать Тарас?
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-2
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