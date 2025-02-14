Тарас СТЕПАНЕНКО: «У нас с Динамо – один враг»
Игрок сборной Украины рассказал о войне
Бывший полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко, который сейчас выступает за турецкий «Эюпспор», рассказал, как война сблизила «горняков» и киевское «Динамо».
«Каждый знает кого-то, кто погиб. У нас в «Шахтере» есть два вратаря. Один недавно потерял отца в боях возле моего села, другой – брата.
Но это касается не только «Шахтера». В киевском «Динамо» есть игроки, у которых умерли родственники. Мы – соперники, но только в спортивном смысле. У нас – одна проблема, один и тот же враг.
Я чувствую, что мы – в одной команде для нашей страны. Я играю за сборную с игроками киевского «Динамо» и с некоторыми игроками моего возраста я подружился», – сказал 35-летний хавбек The National.
Сообщалось, что Степаненко передал свой номер в «Шахтере» другому игроку.
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