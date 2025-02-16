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16 февраля в первом круге престижного турнира в Дубае проведут Даяна Ястремская (WTA 49) и Магда Линетт (WTA 36). Старт встречи запланирован на 10:30 по киевскому времени.

Даяна Ястремская

Неплохо пока складывается этот сезон для украинской теннисистки, она успела провести 13 матчей, выиграв 8 из них. Самым успешным для спортсменки был турнир в Линце, где она дошла до финала, обыграв таких серьезных соперниц как Мария Саккари и Клара Таусон. У Ястремской были все шансы взять титул, ведь в третьем решающем сете против «нейтралки» Екатерины Александровой вела 3:0, но где-то не выдержала напряжения, проиграв этот сет 5:7.

Спортсменке 24 года, в этом возрасте многие способны показывать свои лучшие результаты в карьере. После успех в Линце Даяна сразу же вылетела в Доху, где уступила крепкому середняку Пейтон Стернс – 5:7, 3:6. Такое часто бывает, возможно, сказалась усталость после плотного графика.

Иногда на матчах в Австрии Ястремская играла сама с собой, это признавали даже соперницы. Набирала очки за счет агрессивного стиля, а отдавала розыгрыши за счет ошибок. Смелости Даяне не занимать, главное чтоб шла игра, и сохранять спокойствие в сложные моменты игры. Тогда успехи, как в Линце, будут повторяться чаще.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Магда Линетт

Опытная польская спортсменка недавно праздновала свой 33-й день рождения, даже в этот день проводила матч третьего круга в Дохе, где без особых шансов уступила молодой украинке Марте Костюк – 4:6, 2:6.

Линетт находится на таком этапе карьеры, когда мысли о том, чтоб уйти из тенниса, будут посещать с каждой неудачей. Пока спортсменка в топ-50 или даже в первой сотне, попытается выжимать из такого максимум.

Даже турнир в Дохе показал, что спортсменка способна провести пару сильных матчей, однако потом есть проблемы с восстановлением, когда соперницы на 10 лет младше, уже сложно успевать ногами.

Списывать со счетов Линетт еще рано, она стабильно подает первую подачу, в Дохе это было регулярно больше 60%. Особой мощи в этом нет, но теннисистка умеет выжимать с этого преимущество и выигрывать розыгрыши на своей подаче.

Getty Images/Global Images Ukraine. Магда Линетт

Личные встречи

Соперницы играли между собой четыре раза, на трех разных покрытиях, счет 3:1 в пользу Ястремской. Последний матч соперницы провели на грунтовом турнире в Чарльстоне, тогда Линетт одержала единственную победу в очных противостояниях – 0:6, 6:4, 6:3.

Прогноз

Изначально в этой паре не было фаворита, но сейчас ставки двинулись в пользу украинки. Все выглядит логично, так как за счет молодости и мощи Ястремская способна добиться успеха.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Линетт – 2,1, успех Ястремской – 1,67. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!