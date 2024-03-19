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19 марта 2024, 16:18 | Обновлено 19 марта 2024, 16:19
2100
7

Стало известно, как умер парень Соболенко

Полиция не сомневается, что это самоубийство

19 марта 2024, 16:18 | Обновлено 19 марта 2024, 16:19
2100
7
Стало известно, как умер парень Соболенко
Инстаграм Арины Соболенко

42-летний экс-хоккеист из беларуси Константин Кольцов скончался в Майами, США.

В полиции Майами сообщили, что это было самоубийство.

«По данным следствия, в понедельник, 18 марта 2024 года, примерно в 12:39 полиция и пожарные спасатели Бал-Харбора были направлены в отель St. Regis Bal Harbour Resort, 9703 Collins Avenue, по поводу мужчины, спрыгнувшего с балкона.

Отдел убийств полиции округа Майами-Дейд взял на себя расследование очевидного самоубийства Константина Кольцова (04/17/1981). Никаких подозрительных обстоятельств не обнаружено», – заявил представитель пресс-службы полиции.

Константин отправился в Майами для того, чтобы поддержать свою девушку – вторую ракетку мира из рб Арину Соболенко.

В 1999 году Кольцов был выбран на драфте НХЛ «Питтсбургом» под 18-м номером. В этой команде хоккеист провел 144 игры и набрал 38 (12+26 очков).

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смерть WTA Майами Арина Соболенко самоубийство
Источник Трибуна Беларусь
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Комментарии 7
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Golhrenshtanga
Наверное понял что Сабаленка не совсем девушка
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+3
Muskrat2
А де в цей час перебував бульбазавр? Може це вона трішки допомогла? Там такий характер, що самим поглядом відправляє на той світ. 
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+2
Orion-V
Кому цікаво читати про спортсменів без прапора? Про них треба забути.  
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0
юрiй Богданов
Хоч  і білорус, співчуваю. Може й нормальний чувак був. Хай навіть нейтральний.
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0
SandroKing
Оце підтримав. Оригінально вийшло.
Ответить
0
Український Крим
Рука Лукашенко
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0
KirTheKing
..а не бульбафюрер его сама выкинула с балкона ?? надо провести расследование !!
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-2
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