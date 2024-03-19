Стало известно, как умер парень Соболенко

42-летний экс-хоккеист из беларуси Константин Кольцов скончался в Майами, США.

В полиции Майами сообщили, что это было самоубийство.

«По данным следствия, в понедельник, 18 марта 2024 года, примерно в 12:39 полиция и пожарные спасатели Бал-Харбора были направлены в отель St. Regis Bal Harbour Resort, 9703 Collins Avenue, по поводу мужчины, спрыгнувшего с балкона.

Отдел убийств полиции округа Майами-Дейд взял на себя расследование очевидного самоубийства Константина Кольцова (04/17/1981). Никаких подозрительных обстоятельств не обнаружено», – заявил представитель пресс-службы полиции.

Константин отправился в Майами для того, чтобы поддержать свою девушку – вторую ракетку мира из рб Арину Соболенко.

В 1999 году Кольцов был выбран на драфте НХЛ «Питтсбургом» под 18-м номером. В этой команде хоккеист провел 144 игры и набрал 38 (12+26 очков).