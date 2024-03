Парень Соболенко скончался в Майами. Информация официально подтверждена

42-летний экс-хоккеист из беларуси Константин Кольцов скончался в Майами, США.

Причины смерти неизвестны. Информацию подтвердила пресс-служба хоккейного клуба «Салавата Юлаева», тренером которого и являлся Кольцов.

Константин отправился в Майами для того, чтобы поддержать свою девушку – вторую ракетку мира из рб Арину Соболенко.

Игровая карьера белорусского форварда продолжалась с 1997 по 2015 годы.

