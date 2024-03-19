Парень Соболенко скончался в Майами. Информация официально подтверждена
Константин Кольцов умер в возрасте 42 лет, причины смерти пока что неизвестны
42-летний экс-хоккеист из беларуси Константин Кольцов скончался в Майами, США.
Причины смерти неизвестны. Информацию подтвердила пресс-служба хоккейного клуба «Салавата Юлаева», тренером которого и являлся Кольцов.
Константин отправился в Майами для того, чтобы поддержать свою девушку – вторую ракетку мира из рб Арину Соболенко.
Игровая карьера белорусского форварда продолжалась с 1997 по 2015 годы.
Official confirmation from his club that Kostantin Koltsov, Aryna Sabalenka's long time life partner, passed away on Monday.— José Morgado (@josemorgado) March 19, 2024
Absolutely horrendous news. https://t.co/ByhevItd1f
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