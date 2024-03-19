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19 марта 2024, 08:16 | Обновлено 19 марта 2024, 08:18
3843
2

Парень Соболенко скончался в Майами. Информация официально подтверждена

Константин Кольцов умер в возрасте 42 лет, причины смерти пока что неизвестны

19 марта 2024, 08:16 | Обновлено 19 марта 2024, 08:18
3843
2
Парень Соболенко скончался в Майами. Информация официально подтверждена
Twitter. Константин Кольцов и Арина Соболенко

42-летний экс-хоккеист из беларуси Константин Кольцов скончался в Майами, США.

Причины смерти неизвестны. Информацию подтвердила пресс-служба хоккейного клуба «Салавата Юлаева», тренером которого и являлся Кольцов.

Константин отправился в Майами для того, чтобы поддержать свою девушку – вторую ракетку мира из рб Арину Соболенко.

Игровая карьера белорусского форварда продолжалась с 1997 по 2015 годы.

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Источник Sport.ua
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Falko
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0
SuperMario
Честно хер знает как реагировать на такую новость..Жаль,что не президент страны соболенко умер,но из плюсов,что снимется с Маями это однозначно..
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-1
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