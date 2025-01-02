Умер легендарный голкипер Боруссии из Дортмунда, который выигрывал ЛЧ

За два дня до своего 61-го дня рождения умер многолетний голкипер дортмундской «Боруссии» Вольфганг де Бер.

Свою карьеру он начал в 1978 году, защищая цвета «Дуйсбурга». В этой команде получил свой первый профессиональный опыт. К сожалению, дебют для де Бера оказался неудачным. В 1982 году «Дуйсбург» встречался с «Вердером», и Вольфганг впервые занял место в воротах. Команда проиграла со счетом 1:5.

С 1983 года он стал основным голкипером «Дуйсбурга». Вместе с командой получил право выступать в Бундеслиге. Там его заметили тренеры дортмундской «Боруссии».

В Дортмунде де Бер сначала был резервным голкипером. Однако после того, как основной вратарь Рольф Мейер перешел в «Штутгарт», у де Бера появилась возможность проявить себя. В конце 80-х годов он стал любимцем болельщиков «Боруссии» и помог команде одержать победу в Кубке Германии 1989 года.

В начале 90-х годов Вольфганг получил серьезную травму - перелом ноги в нескольких местах. Из-за этого он выбыл на девять месяцев и потерял место в основном составе.

В 1997 году де Бер вместе с «Боруссией» выиграл Лигу чемпионов, хотя на поле появлялся редко. Последние годы карьеры он был резервистом Йенса Леманна до 2001 года. После травмы колена был вынужден завершить карьеру.

С 2002 по 2018 год Вольфганг де Бер работал в структуре клуба тренером вратарей разных возрастных групп.

