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  4. ВИДЕО. Соболенко послала судью н***й во время матча с Калининой в Майами
WTA
24 марта 2024, 11:21 | Обновлено 24 марта 2024, 11:29
725
6

ВИДЕО. Соболенко послала судью н***й во время матча с Калининой в Майами

Вся сущность Арины была раскрыта

24 марта 2024, 11:21 | Обновлено 24 марта 2024, 11:29
725
6
ВИДЕО. Соболенко послала судью н***й во время матча с Калининой в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

В ночь на 24 марта украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 36) неожиданно обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко в 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Майами (США).

Встреча завершилась со счетом 6:4, 1:6, 6:1 в пользу украинки за 2 часа и 3 минуты.

В 4-м гейме 3-го сета представительница страны-террориста не сумела (точнее – не захотела) совладать с эмоциями после того, как отправила мяч в аут, проиграв гейм.

– [Соболелнко] В п***у бл**ь это все.

– [Судья] Предупреждение мисс Соболенко за выбитый мяч из корта.

– [Соболенко] Да иди ты н***й.

Интересно, что недавно российского теннисиста Андрея Рублева дисквалифицировали с матча 1/2 финала в Дубае против Александра Бублика за то, что он назвал линейного судью «дебилом». К Арине никаких санкций не применили.

К слову, после поединка с Калининой Соболенко разбила ракетку.

ВИДЕО. Соболенко послала судью н***й во время матча с Калининой в Майами

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Арина Соболенко ненормативная и нецензурная лексика Ангелина Калинина WTA Майами видео
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Комментарии 6
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Андрій Заліщук
бидло картопляне, ненавиджу її...ви згайдате чи був такий хоч один випадок з українцями чи українками, щоб наші так по-хамськи вели під час тенісного поєдинку, тільки кацапи і бульбашня потрапляє в таке
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+6
KIEWADIM
Ото вся звірина сутність рашистів виривається на волю. Як взагалі їх пускають до міжнародних змагань?
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+3
Flashback
У нее же очевидное расстройство, нужно к психиатру
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+1
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steelmaker
яке воно кончене. А ще типу дівчина...
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0
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