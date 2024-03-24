В ночь на 24 марта украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 36) неожиданно обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко в 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Майами (США).

Встреча завершилась со счетом 6:4, 1:6, 6:1 в пользу украинки за 2 часа и 3 минуты.

В 4-м гейме 3-го сета представительница страны-террориста не сумела (точнее – не захотела) совладать с эмоциями после того, как отправила мяч в аут, проиграв гейм.

– [Соболелнко] В п***у бл**ь это все.

– [Судья] Предупреждение мисс Соболенко за выбитый мяч из корта.

– [Соболенко] Да иди ты н***й.

Интересно, что недавно российского теннисиста Андрея Рублева дисквалифицировали с матча 1/2 финала в Дубае против Александра Бублика за то, что он назвал линейного судью «дебилом». К Арине никаких санкций не применили.

К слову, после поединка с Калининой Соболенко разбила ракетку.

ВИДЕО. Соболенко послала судью н***й во время матча с Калининой в Майами