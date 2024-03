ВИДЕО. За что Рублев получил дисквал? Разговор россиянина с супервайзером

1 марта 5-я ракетка мира Андрей Рублев, который имеет российский паспорт и выступает в «нейтральном» статусе, был дисквалифицирован с матча 1/2 финала хардового турнира АТР 500 в Дубае (ОАЭ) против Александра Бублика (Казахстан, ATP 23).

Дело в том, что после 11-го гейма 3-го сета Рублев эмоционально высказался линейному судье. Все бы ничего, но Андрей говорил на русском языке и использовал нецензурную лексику.

Вскоре был обнародован разговор Андрея с супервайзером, в котором Рублев отрицал свое вину:

Супервайзер: Андрей, это господин, который говорил на русском. Он сказал…

Рублев: Я с ним говорил по-английски. И спросил, как он не увидел там аут.

Супервайзер – линейному: Можете повторить то, что он сказал?

Линейный: Вы ему сказали: «Ты дебил. Как ты не видел?»

Супервайзер: Это дисквалификация. Он так говорит – и он знает русский.

Рублев: Я не говорил с ним по-русски.

Супервайзер: Он говорит, что говорили. И если это то, что ты сказал, то…

Рублев: Я такого не говорил.

Супервайзер – линейному: Можете повторить?

Рублев: Вы серьезно? (По-русски линейному) Вы серьезно сейчас? Я даже не говорил по-русски.

Линейный: Если бы я не слышал, я бы ничего не сказал.

Супервайзер: Он говорит по-русски.

Рублев: А я не говорил по-русски.

Супервайзер: Это дисквалификация.

Рублев: В смысле – дисквалификация? Клянусь, я не…

Супервайзер – линейному: Он сказал «fucking moron»?

Рублев: Я не говорил «fucking». В смысле – «fucking»? Я не говорил! Это огромная ложь! Клянусь – я такого не говорил.

Супервайзер: Нужно будет посмотреть видео. Но это дисквалификация.

Рублев: Как вы можете доверять…

Супервайзер: Он говорит по-русски.

Рублев: Не может быть. Нет! Нельзя так делать. Может сначала проверить камеры, а потом уже ему верить? Он мог что угодно придумать. Может быть, специально.

После этого Рублев покинул корт. Он будет лишен всех заработанных очков и призовых. Интересно, что Александр Бублик славится своим неадекватным поведением на корте и часто использует нецензурную лексику по ходу матча, в частности и в этом.

ВИДЕО. За что Рублев получил дисквал? Разговор россиянина с супервайзером

Andrey Rublev is defaulted from the Dubai semi-final, sending Alexander Bublik through to the #DDFTennis final pic.twitter.com/tclfcXxDYY