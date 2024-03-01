ВИДЕО. За что Рублев получил дисквал? Разговор россиянина с супервайзером
А к Александру Бублику вопросов нет?
1 марта 5-я ракетка мира Андрей Рублев, который имеет российский паспорт и выступает в «нейтральном» статусе, был дисквалифицирован с матча 1/2 финала хардового турнира АТР 500 в Дубае (ОАЭ) против Александра Бублика (Казахстан, ATP 23).
Дело в том, что после 11-го гейма 3-го сета Рублев эмоционально высказался линейному судье. Все бы ничего, но Андрей говорил на русском языке и использовал нецензурную лексику.
Вскоре был обнародован разговор Андрея с супервайзером, в котором Рублев отрицал свое вину:
Супервайзер: Андрей, это господин, который говорил на русском. Он сказал…
Рублев: Я с ним говорил по-английски. И спросил, как он не увидел там аут.
Супервайзер – линейному: Можете повторить то, что он сказал?
Линейный: Вы ему сказали: «Ты дебил. Как ты не видел?»
Супервайзер: Это дисквалификация. Он так говорит – и он знает русский.
Рублев: Я не говорил с ним по-русски.
Супервайзер: Он говорит, что говорили. И если это то, что ты сказал, то…
Рублев: Я такого не говорил.
Супервайзер – линейному: Можете повторить?
Рублев: Вы серьезно? (По-русски линейному) Вы серьезно сейчас? Я даже не говорил по-русски.
Линейный: Если бы я не слышал, я бы ничего не сказал.
Супервайзер: Он говорит по-русски.
Рублев: А я не говорил по-русски.
Супервайзер: Это дисквалификация.
Рублев: В смысле – дисквалификация? Клянусь, я не…
Супервайзер – линейному: Он сказал «fucking moron»?
Рублев: Я не говорил «fucking». В смысле – «fucking»? Я не говорил! Это огромная ложь! Клянусь – я такого не говорил.
Супервайзер: Нужно будет посмотреть видео. Но это дисквалификация.
Рублев: Как вы можете доверять…
Супервайзер: Он говорит по-русски.
Рублев: Не может быть. Нет! Нельзя так делать. Может сначала проверить камеры, а потом уже ему верить? Он мог что угодно придумать. Может быть, специально.
После этого Рублев покинул корт. Он будет лишен всех заработанных очков и призовых. Интересно, что Александр Бублик славится своим неадекватным поведением на корте и часто использует нецензурную лексику по ходу матча, в частности и в этом.
ВИДЕО. За что Рублев получил дисквал? Разговор россиянина с супервайзером
Andrey Rublev is defaulted from the Dubai semi-final, sending Alexander Bublik through to the #DDFTennis final pic.twitter.com/tclfcXxDYY— Tennis TV (@TennisTV) March 1, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кепа разозлил своего наставника
Такую сумму в январе «горнякам» действительно предлагал «Наполи»