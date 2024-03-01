5-ю ракетку мира из рф дисквалифицировали на турнире в Дубае за русский мат

Российский теннисист Андрей Рублев был дисквалифицирован на турнире ATP 500 в Дубае (ОАЭ).

В полуфинале пятая ракетка мира встречался с представителем Казахстана Александром Бубликом.

В концовке третьего сета при счете 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 5:6 Рублев выкрикнул нецензурное выражение на русском языке перед линейным арбитром. Тот обратился к судье на вышке, которая, в свою очередь, вызвала супервайзера.

В итоге судьи приняли решение остановить матч и присудить победу Бублику, а россиянин лишится призовых и очков, заработанных на турнире.