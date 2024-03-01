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  4. 5-ю ракетку мира из рф дисквалифицировали на турнире в Дубае за русский мат
ATP
01 марта 2024, 18:36 | Обновлено 01 марта 2024, 18:44
1604
2

5-ю ракетку мира из рф дисквалифицировали на турнире в Дубае за русский мат

Андрей Рублев лишится призовых и заработанных очков

01 марта 2024, 18:36 | Обновлено 01 марта 2024, 18:44
1604
2
5-ю ракетку мира из рф дисквалифицировали на турнире в Дубае за русский мат
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Рублев

Российский теннисист Андрей Рублев был дисквалифицирован на турнире ATP 500 в Дубае (ОАЭ).

В полуфинале пятая ракетка мира встречался с представителем Казахстана Александром Бубликом.

В концовке третьего сета при счете 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 5:6 Рублев выкрикнул нецензурное выражение на русском языке перед линейным арбитром. Тот обратился к судье на вышке, которая, в свою очередь, вызвала супервайзера.

В итоге судьи приняли решение остановить матч и присудить победу Бублику, а россиянин лишится призовых и очков, заработанных на турнире.

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Андрей Рублев Александр Бублик ATP ATP Дубай дисквалификация
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Андрій Заліщук
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Falko
А тіпа, Бублік відповідав виключно мовою Карамзина ))
Лєнка Остапенко напряглася )))
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-1
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