Дель Потро рассказал, когда закончатся дискуссии о величайшем теннисисте
Хуан Мартин уверен, что для этого Новаку Джоковичу нужно выиграть еще несколько турниров Grand Slam
Чемпион US Open 2009 Хуан Мартин дель Потро рассказал, когда можно будет определить величайшего из Большой тройки (Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович).
«Каждый из них был лучшим в истории в разное время. В период с 2006 по 2009 год Роджер был непобедим, но если вы перейдете на грунт, то Рафа станет лучшим.
У Новака все еще впереди, он выиграл больше титулов, чем они, и это все еще обсуждается. Я считаю, что если он выиграет еще пару турниров Grand Slam, то дискуссии больше не будет, сколько бы ни было поклонников Роджера и Рафы», – сказал дель Потро.
Джокович завоевал рекордные 24 титула Grand Slam в истории, а Надаль и Федерер занимают второе и третье места в списке с 22 и 20 титулами соответственно.
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Федерер і Надаль робили це, коли у них був дуже сильний 2 номер. Джокович потрапив в момент, коли молодь ще не розвинулась, а ці титани вже постаріли.
Хоча, можливо це в мені хороше відношення до Федерера говорить просто