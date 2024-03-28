Дель Потро рассказал, когда закончатся дискуссии о величайшем теннисисте

Чемпион US Open 2009 Хуан Мартин дель Потро рассказал, когда можно будет определить величайшего из Большой тройки (Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович).

«Каждый из них был лучшим в истории в разное время. В период с 2006 по 2009 год Роджер был непобедим, но если вы перейдете на грунт, то Рафа станет лучшим.

У Новака все еще впереди, он выиграл больше титулов, чем они, и это все еще обсуждается. Я считаю, что если он выиграет еще пару турниров Grand Slam, то дискуссии больше не будет, сколько бы ни было поклонников Роджера и Рафы», – сказал дель Потро.

Джокович завоевал рекордные 24 титула Grand Slam в истории, а Надаль и Федерер занимают второе и третье места в списке с 22 и 20 титулами соответственно.