Синнер по пути Федерера. Итальянец повторил достижение швейцарца
Янник взял титул на турнире в Майами
Итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем турнира WTA 1000, который состоялся в Майами (США).
Как известно, он в финале обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова – 6:3, 6:1.
Напомним, на старте 2024 года Янник Синнер одержал победу на Открытом чемпионате Австралии. Таким образом, итальянец стал первым теннисистом после швейцарца Роджера Федерера, которому удалось выиграть эти турниры в одном сезоне. Федерер установил такое достижение в 2017 году.
Синнер после победы в Майами поднялся на второе место в рейтинге ATP.
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