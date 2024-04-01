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ATP
01 апреля 2024, 11:18 | Обновлено 01 апреля 2024, 12:37
323
0

Синнер по пути Федерера. Итальянец повторил достижение швейцарца

Янник взял титул на турнире в Майами

01 апреля 2024, 11:18 | Обновлено 01 апреля 2024, 12:37
323
0
Синнер по пути Федерера. Итальянец повторил достижение швейцарца
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем турнира WTA 1000, который состоялся в Майами (США).

Как известно, он в финале обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова – 6:3, 6:1.

Напомним, на старте 2024 года Янник Синнер одержал победу на Открытом чемпионате Австралии. Таким образом, итальянец стал первым теннисистом после швейцарца Роджера Федерера, которому удалось выиграть эти турниры в одном сезоне. Федерер установил такое достижение в 2017 году.

Синнер после победы в Майами поднялся на второе место в рейтинге ATP.

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Янник Синнер ATP Майами
Источник Sport.ua
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