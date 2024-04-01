Синнер по пути Федерера. Итальянец повторил достижение швейцарца

Итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем турнира WTA 1000, который состоялся в Майами (США).

Как известно, он в финале обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова – 6:3, 6:1.

Напомним, на старте 2024 года Янник Синнер одержал победу на Открытом чемпионате Австралии. Таким образом, итальянец стал первым теннисистом после швейцарца Роджера Федерера, которому удалось выиграть эти турниры в одном сезоне. Федерер установил такое достижение в 2017 году.

Синнер после победы в Майами поднялся на второе место в рейтинге ATP.