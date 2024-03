Синнер разбил Димитрова в финале Мастерса в Майами и стал второй ракеткой

Итальянский теннисист Янник Синнер (АТР 3) выиграл титул на хардовом турнире АТР 1000 в Майами (США).

В финале Мастерса во Флориде итальянец в двух сетах уверенно переиграл Григора Димитрова (Болгария, ATP 12).

АТР 1000 Майами. Хард. Финал

Григор Димитров (Болгария) [11] – Янник Синнер (Италия) [2] – 3:6, 1:6

Это была четвертая встреча теннисистов. Янник выиграл 3-й очный поединок.

Благодаря этому трофея итальянец обгонит Карлоса Алькараса в рейтинге АТР и с понедельника впервые в карьере станет 2-й ракеткой мира. Кроме того, Янник – первый итальянец в истории, который достиг второй строчки.

В 2024 году Синнер выиграл 22 матча из 23. Единственное поражение – Алькарасу в полуфинале Индиан-Уэллса. На его счету в 2024 году также трофеи на Australian Open и в Роттердаме. Всего за карьеру Синнер выиграл 13 титулов на уровне АТР.

