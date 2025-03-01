Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стефанос Циципас – Феликс Оже-Альяссим. Прогноз на финал АТР 500 в Дубае
WTA
01 марта 2025, 06:09 |
31
0

Стефанос Циципас – Феликс Оже-Альяссим. Прогноз на финал АТР 500 в Дубае

Решающий поединок в ОАЭ состоится 1 марта в 17:00 по Киеву

01 марта 2025, 06:09 |
31
0
Стефанос Циципас – Феликс Оже-Альяссим. Прогноз на финал АТР 500 в Дубае
ATP. Стефанос Циципас и Феликс Оже-Альяссим

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET - Держи свою линию!

В финале теннисного турнира в Дубае между собой сыграют Стефанос Циципас (АТР 11) и Феликс Оже-Альяссим (АТР 21). Встреча начнется в 17:00 по киевскому времени.

Стефанос Циципас

Греческий спортсмен хорошо знаком любителям тенниса, с 2019-го года он стабильно держался в топ-10, но 2024-й год он завершил на 11-й строчке, которую занимает и по сей день.

Этот сезон для Циципаса складывается не лучшим образом, без ярких выступлений, на его счету 7 побед в 11 играх. Независимо от исхода предстоящего финала, турнир в Дубае станет самым успешным в этом году. Здесь Стефанос прошел итальянца Сонего – 7:6, 6:3, сложным был матч против «нейтрала» Хачанова – 7:6, 2:6, 6:4. В четвертьфинале удалось обыграть известного итальянца Маттео Берретини – 7:6, 1:6, 6:4. Последним препятствием перед финалом стал нидерландец Грикспор, его Циципас одолел в двух сетах – 6:4, 6:4.

На этом турнире грек во всех играх кроме первой, подавал по семь эйсов, процент первой подачи чуть больше 60%. В плане техники у Стефаноса давно нет проблем, да и с мощностью ударов все в норме, важна психология, тут могут быть срывы.

Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

Феликс Оже-Альяссим

Канадец с африканскими корнями тоже был многообещающим теннисистом, как и его предстоящий соперник. Сейчас Феликсу 24 года, выигранных шлемов пока что нет, хотя он показывает приличный уровень игры.

В этом году Оже-Альяссим успел выиграть два турнира, в Монпелье и Аделаиде. Приятно брать титулы, хотя состав участников не был элитным. На недавнем турнире в Дохе канадец дошел до полуфинала, там он уступил «нейтралу» Рублеву в трех сетах.

Непросто складывались матчи в Дубае. Достаточно отметить, что все встречи были выиграны в трех сетах. Сначала была напряженная битва против Бублика – 6:7, 7:6, 6:3, потом обыграл Боргеша – 4:6, 6:3, 7:5. В четвертьфинале Феликс одолел ветерана Чилича – 6:4, 3:6, 6:2. В полуфинале была победа над французом Аллисом – 5:7, 6:4, 6:3.

На этом турнире Оже-Альяссим подает в среднем 10 эйсов за матч, так что отобрать у него подачу точно не будет просто.

Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Оже-Альяссим

Личные встречи

В очных встречах счет 6:3 в пользу Циципаса, соперники дважды играли между собой в финалах, здесь счет 1:1. Последняя встреча состоялась в ноябре 2023 года, тогда победу в двух сетах праздновал грек – 6:3, 7:6.

Прогноз

Когда речь идет о финале, никто не нуждается в дополнительной мотивации.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Циципаса – 1,64, успех Оже-Альяссим – 2,23. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию! В такой увлекательной битве, победитель не должен определиться быстро.

Поэтому ставка на тотал больше 23,5 геймов за 1,89 выглядит уместно.

Прогноз Sport.ua
Стефанос Циципас
01.03.2025 -
17:00
Феликс Оже-Альяссим
Тотал геймов больше 23.5 1.89 Сделать ставку
По теме:
Атлетико – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Бетис – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Наполи – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Стефанос Циципас Феликс Оже-Альяссим прогнозы прогнозы на теннис ATP Дубай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсация тура. Динамо в Киеве не смогло обыграть Ворсклу
Футбол | 28 февраля 2025, 17:27 129
Сенсация тура. Динамо в Киеве не смогло обыграть Ворсклу
Сенсация тура. Динамо в Киеве не смогло обыграть Ворсклу

Команда Шовковского потеряла преимущество по ходу второго тайма

Шовковский прокомментировал потерю очков Динамо в матче УПЛ
Футбол | 28 февраля 2025, 17:48 10
Шовковский прокомментировал потерю очков Динамо в матче УПЛ
Шовковский прокомментировал потерю очков Динамо в матче УПЛ

Команда неудачно сыграла с Ворсклой

Определены финалисты турнира АТР 500 в Дубае
Теннис | 28.02.2025, 20:53
Определены финалисты турнира АТР 500 в Дубае
Определены финалисты турнира АТР 500 в Дубае
Салах установил рекорд по интересному показателю в Премьер-лиге
Футбол | 28.02.2025, 23:23
Салах установил рекорд по интересному показателю в Премьер-лиге
Салах установил рекорд по интересному показателю в Премьер-лиге
Леннокс ЛЬЮИС: «Состоится третий бой за титул абсолютного чемпиона мира»
Бокс | 28.02.2025, 07:55
Леннокс ЛЬЮИС: «Состоится третий бой за титул абсолютного чемпиона мира»
Леннокс ЛЬЮИС: «Состоится третий бой за титул абсолютного чемпиона мира»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Алексей СЫЧ: «Рух и Карпаты – это две разные команды»
Алексей СЫЧ: «Рух и Карпаты – это две разные команды»
28.02.2025, 08:00 2
Футбол
Четыре пояса и скандал. Команды Усика и Дюбуа ведут переговоры
Четыре пояса и скандал. Команды Усика и Дюбуа ведут переговоры
27.02.2025, 15:45 5
Бокс
Кто заменит Шовковского? Ярмоленко назвал будущего тренера Динамо
Кто заменит Шовковского? Ярмоленко назвал будущего тренера Динамо
27.02.2025, 12:57 2
Футбол
Рому с Довбиком может возглавить лучший тренер в истории Лиги чемпионов
Рому с Довбиком может возглавить лучший тренер в истории Лиги чемпионов
28.02.2025, 09:30 9
Футбол
Гвардиолу в Ман Сити заменит тренер, который сотворил сказку с украинцами
Гвардиолу в Ман Сити заменит тренер, который сотворил сказку с украинцами
28.02.2025, 08:25 5
Футбол
Испанский журналист: «У Лунина – серьезная проблема»
Испанский журналист: «У Лунина – серьезная проблема»
27.02.2025, 22:40
Футбол
На каком месте Аль-Наср? Турнирная таблица чемпионата СА после 22-го тура
На каком месте Аль-Наср? Турнирная таблица чемпионата СА после 22-го тура
27.02.2025, 05:19 1
Футбол
Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть
Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть
27.02.2025, 09:05 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем