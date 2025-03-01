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В финале теннисного турнира в Дубае между собой сыграют Стефанос Циципас (АТР 11) и Феликс Оже-Альяссим (АТР 21). Встреча начнется в 17:00 по киевскому времени.

Стефанос Циципас

Греческий спортсмен хорошо знаком любителям тенниса, с 2019-го года он стабильно держался в топ-10, но 2024-й год он завершил на 11-й строчке, которую занимает и по сей день.

Этот сезон для Циципаса складывается не лучшим образом, без ярких выступлений, на его счету 7 побед в 11 играх. Независимо от исхода предстоящего финала, турнир в Дубае станет самым успешным в этом году. Здесь Стефанос прошел итальянца Сонего – 7:6, 6:3, сложным был матч против «нейтрала» Хачанова – 7:6, 2:6, 6:4. В четвертьфинале удалось обыграть известного итальянца Маттео Берретини – 7:6, 1:6, 6:4. Последним препятствием перед финалом стал нидерландец Грикспор, его Циципас одолел в двух сетах – 6:4, 6:4.

На этом турнире грек во всех играх кроме первой, подавал по семь эйсов, процент первой подачи чуть больше 60%. В плане техники у Стефаноса давно нет проблем, да и с мощностью ударов все в норме, важна психология, тут могут быть срывы.

Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

Феликс Оже-Альяссим

Канадец с африканскими корнями тоже был многообещающим теннисистом, как и его предстоящий соперник. Сейчас Феликсу 24 года, выигранных шлемов пока что нет, хотя он показывает приличный уровень игры.

В этом году Оже-Альяссим успел выиграть два турнира, в Монпелье и Аделаиде. Приятно брать титулы, хотя состав участников не был элитным. На недавнем турнире в Дохе канадец дошел до полуфинала, там он уступил «нейтралу» Рублеву в трех сетах.

Непросто складывались матчи в Дубае. Достаточно отметить, что все встречи были выиграны в трех сетах. Сначала была напряженная битва против Бублика – 6:7, 7:6, 6:3, потом обыграл Боргеша – 4:6, 6:3, 7:5. В четвертьфинале Феликс одолел ветерана Чилича – 6:4, 3:6, 6:2. В полуфинале была победа над французом Аллисом – 5:7, 6:4, 6:3.

На этом турнире Оже-Альяссим подает в среднем 10 эйсов за матч, так что отобрать у него подачу точно не будет просто.

Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Оже-Альяссим

Личные встречи

В очных встречах счет 6:3 в пользу Циципаса, соперники дважды играли между собой в финалах, здесь счет 1:1. Последняя встреча состоялась в ноябре 2023 года, тогда победу в двух сетах праздновал грек – 6:3, 7:6.

Прогноз

Когда речь идет о финале, никто не нуждается в дополнительной мотивации.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Циципаса – 1,64, успех Оже-Альяссим – 2,23. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию! В такой увлекательной битве, победитель не должен определиться быстро.

Поэтому ставка на тотал больше 23,5 геймов за 1,89 выглядит уместно.