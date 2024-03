В ночь на 17 марта состоялись матчи 1/2 финала хардового турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллс (США).

Второй номер рейтинга АТР Карлос Алькарас (Испания) в центральном поединке Мастерса в трех сетах обыграл третью ракетку мира Янника Синнера (Италия).

Испанец прервал винстрик итальянца, который составлял 19 матчей. Синнер в 2024 году выиграл Australian Open и турнир в Роттердаме. Для него это первое поражение в текущем сезоне.

Счет в очных поединках между Карлосом и Янником стал 5:4 в пользу испанца. Примечательно, что год назад Алькарас также закрыл Синнера в полуфинале на этих кортах.

В финальном поединке Карлистос сыграет против 4-го сеяного Даниила Медведева. «Нейтральный» теннисист в трех сетах выиграл у 17-й ракетки мира из США Томми Пола, хоть и уступил в 1-й партии разгромно – 1:6.

Интересно мог закончиться второй сет. Представитель страны-террориста вел 4:0 с двумя брейками. Он не сумел подать на партию, а также не реализовал 2 сетбола на приеме в 12-м гейме перед тай-брейком, на котором Пол повел 3:2 с мини-брейком. Но американец не сумел дожать Медведева, отдав ему и вторую, и третью партию.

Отметим, что Алькарас является действующим победителем Мастерса в Индиан-Уэллс. В прошлом сезоне в финале он обыграл именно Медведева. Карлос впервые в 2024 году вышел в финальную встречу.

АТР 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/2 финала

Томми Пол [17] – Даниил Медведев [4] – 6:1, 6:7 (3:7), 2:6

Янник Синнер [3] – Карлос Алькарас [2] – 6:1, 3:6, 2:6

Видеообзор матча Янник Синнера – Карлос Алькарас

