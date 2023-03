Минус Синнер. Алькарас защищает титул в Индиан-Уэллсе, в финале – россиянин

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) продолжает защиту титула на турнире серии АТР 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В полуфинале Мастерса испанец в двух сетах обыграл Янника Синнера (Италия, ATP 13) за 1 час и 55 минут.

В финале соревнований Карлос сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, который выиграл у Фрэнсиса Тиафо в двух партиях за 1 час и 48 минут.

АТР 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/2 финала

Карлос Алькарас [1] – Янник Синнер [11] – 7:6 (7:4), 6:3

Даниил Медведев [5] – Фрэнсис Тиафо [14] – 7:5, 7:6 (7:4)

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард. Финал

Карлос Алькарас [1] – Даниил Медведев [5]

В 2022 году Алькарас выиграл на трофей на этих кортах. Отметим, что Карлос и Медведев играли между собой один раз на Уимблдоне в 2021 году. Тогда победу одержал Даниил.

🍿 It all comes down to this. @carlosalcaraz vs @DaniilMedwed for the @BNPPARIBASOPEN title 🏆#TennisParadise pic.twitter.com/RqypNgzaaD